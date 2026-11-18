به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند در تشریح این خبر گفت: برابر اخبار واصله مبنی بر تولید ارز دیجیتال در ۳ منزل مسکونی در سطح شهرستان اهواز، ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان نسبت به شناسایی محل مورد نظر اقدام کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی و با همکاری اداره برق شهرستان، بلافاصله به محل‌های مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از مکان‌های مذکور، تعداد ۷۱ دستگاه ماینر غیرمجاز و قاچاق کشف شد.

سرهنگ دریکوند با اشاره به اینکه ارزش دستگاه‌های کشف‌شده بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال اعلام شده است، بیان داشت: ۳ متهم در این رابطه دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی کشور طبق قانون برخورد جدی می‌کند و از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشابه، از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ موضوع را گزارش کنند و پیشنهاد، انتقاد یا تقدیر از عملکرد پلیس را با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.