به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره؛ سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته با ۸۷ حمله هوایی و موشکی به یمن تجاوز کرد. در پی حملات هوایی دشمن سعودی به صنعا، الجوف، تعز، عمران، لحج، صعده، البیضاء، مأرب و اِب، شماری از غیرنظامیان به شهادت رسیدند و مجروح شدند. تجاوزات سعودی با استفاده از جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدند و همچنین با موشک‌هایی از نجران انجام شد.

یحیی سریع گفت: مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی از زمان آغاز تشدید تنش‌ها علیه یمن به ۵۳۵۱ حمله رسیده است.