در ادامه رقابت‌های جام آزاد شانگهای در مسکو، نمایندگان ایران در رشته سنگ‌نوردی و ماده سرعت موفق به کسب یک نشان طلا و یک برنز شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بخش مردان، «میلاد علیپور» با ثبت زمان ۵.۱۲ ثانیه در دیدار نهایی، به مدال طلای این رقابت‌ها دست یافت. «لبدف» و «ایوانوف» از روسیه، مدال‌های نقره و برنز را کسب کردند.

در بخش زنان نیز «الیزاوتا گریشینا» از روسیه عنوان قهرمانی را به دست آورد و «کامیلا کوشائوا»، دیگر سنگ‌نورد روس، صاحب مدال نقره شد. محیا دارابیان، نماینده ایران، با ثبت زمان ۷.۵۸۲ ثانیه در رقابت رده‌بندی و شکست دادن «لیلیا گوسکوا» از روسیه، موفق به کسب مدال برنز شد.

تیم سنگ‌نوردی سرعت ایران در روز نخست از رقابت‌های سنگ‌نوردی موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال برنز شد.

کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران، با نام کاروان «شهید خامنه‌ای» که به مسابقات بین‌المللی جام آزاد سازمان همکاری شانگهای در روسیه اعزام شده، در پایان چهارمین روز این رقابت‌ها موفق به کسب ۵ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۶ مدال برنز شد.

این رقابت‌ها با حضور کشور‌های عضو شانگهای در مسکو در حال برگزاری است.