فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اندیمشک استان خوزستان ۳۰ قرارگاه محله محور در این شهرستان تشکیل شده است و در قالب طرح محله اسلامی به عنوان پل ارتباطی و حلقه وصل میان مردم و تصمیم گیران برای ایجاد تحول در محلات اقدام‌های موثری انجام داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیدعطاالله موسوی روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت آغاز هفته بسیج گفت: اندیمشک یکی از شهرستان‌های پیشتاز کشور در اجرای طرح محله محوری است.

وی با بیان اینکه رزمایش محله محوری همزمان با هفته بسیج از ۲۸ آبان توسط پایگاه‌های بسیج در همه محله‌های اندیمشک اجرا می‌شود، افزود: خدمت به مردم محله‌های مختلف با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در محله و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی محور اصلی طرح محله اسلامی است.

سرهنگ موسوی با اشاره به تشکیل ۳۰ قرارگاه محله محور در این شهرستان اظهار داشت: این قرارگاه‌ها در قالب طرح محله اسلامی به عنوان پل ارتباطی و حلقه وصل میان مردم و تصمیم گیران برای ایجاد تحول در محلات اقدام‌های موثری انجام داده‌اند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اندیمشک بیان کرد: پایگاه‌های مقاومت بسیج به عنوان پل ارتباطی و حلقه وصل میان مردم و تصمیم گیران شهرستان، گام‌های موثری برای خدمت به مردم در محلات برداشته است که این روند با قدرت بیشتر ادامه می‌یابد.

چهارم آذر روز مقاومت مردم اندیمشک است

سرهنگ موسوی با تشریح برنامه‌های ناحیه مقاومت بسیج اندیمشک به مناسبت هفته بسیج گفت: همایش میقات صالحان، برگزاری یادواره‌های مختلف شهدای محوری و آبروی محله، دیدار با خانواده معظم شهدا، تجلیل ازبسجیان نمونه و جهادگران، برگزاری مساقات متعدد ورزشی، برپایی نمایشگاه‌های معرفی دستاوردهای پایگاه‌های مقاومت بسیج در مساجد بخشی از دهها برنامه تدوین شده برای برگزاری به مناسبت هفته بسیج است.

وی ادامه داد: برنامه محوری هفته بسیج در پنجم آذرماه سالروز تشکیل بسیج مستضعفان با محوریت اجتماع مردمی در میدان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اندیمشک با گرامیداشت چهارم آذر سالروز مقاومت مردم این شهرستان در جنگ تحمیلی هشت ساله بیان کرد: مردم ولایتمدار و مقاوم اندیمشک، چهارم آذرماه ۱۳۶۵ در زیر شدید ترین بمباران هوایی، حماسه ایثار، ایستادگی و مقاومت را رقم زدند.

وی با اشاره به نامگذاری چهارم آذر به نام روز مقاومت مردم اندیمشک افزود: ویژه برنامه چهارم آذر به عنوان طولانی ترین بمباران هوایی در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله ساعت ۲۱ در میدان امام برگزار می‌شود.

بسیج در عمل ثابت کرده که جان فدای ملت ایران است

سرهنگ موسوی، با اشاره به شعار محوری هفته بسیج امسال مبنی بر «بسیج جان فدای ایران، امید مستضغفان» گفت: بسیج در طول حیات طیبه خود در عمل ثابت کرده که جان فدای ملت ایران و امید مستضعفان عالم است.

وی تاسیس بسیج به تدبیر معمار کبیر انقلاب اسلامی را اقدامی شگرف و تحول آفرین دانست و افزود: شجره طیبه بسیج در طول فعالیت خود ثابت کرده که در تمام میدان‌های سخت آماده خدمت به مردم در همه عرصه‌ها است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اندیمشک با بیان اینکه عملکرد بسیج سراسر حماسه، ایثار و اخلاص است، گفت: تجربه ثابت کرده است که در هر عرصه ای که بسیج وارد شود، آن موضوع با وجود همه سختی و گستردگی به خوبی مدیریت و آن چالش برطرف می‌شود.

وی ادامه داد: بسیج مایه دلگرمی ملت ایران، امید مستضعفان و خار چشم دشمنان بشریت است و هر جایی که نیاز به حضور بسیج باشد، با تمام توان وارد می‌شود.

خبرنگاران، سربازان جبهه رسانه هستند

سرهنگ موسوی، عملکرد بسیجیان اندیمشک در سیل فروردین امسال را حماسه‌ای ماندگار دانست و بیان کرد: امروز بسیج در اندیمشک پویاتر از همیشه و آماده تر از هر زمانی برای خدمت به مردم و دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایران عزیز در صحنه حضور دارد.

وی با اشاره به نقش بسیج در تامین امنیت محلات افزود: بسیج در کنار نیروهای مسلح با کمک مردم در جنگ‌های تحمیلی اول، دوم و سوم حضور موثر داشت و تمام معادلات را تغییر داد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اندیمشک، خبرنگاران را سربازان جبهه رسانه دانست و گفت: هر کس در هر جایگاه و کسوتی که دغدغه خدمت به مردم را داشته باشد بسیجی است و خبرنگاران نیز به عنوان پیشگامان جهاد تبیین و جنگ نرم در برابر توطئه دشمنان، بسیجی هستند.

پنجم آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان امام خمینی(ره) در سال ۱۳۵۸ است. به همین مناسبت از ۲۹آبان ماه به مدت یک هفته به نام هفته بسیج در تقویم رسمی کشور نامگذاری شده است.

هجوم وحشیانه هواپیماهای عراقی در چهارم آذر ۱۳۶۵ از ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه تا ساعت ۱۳ و ۲۵ دقیقه یکی از وحشتناک‌ترین و ماندگارترین رخدادهای دفاع مقدس است.

ارتش بعثی عراق در این بمباران که طولانی ترین حمله هوایی دوران جنگ تحمیلی هشت ساله را در اندیمشک رقم زد، موجب شهادت ۳۰۰ نفر و مجروح شدن ۷۰۰ نفر شد.

در پی این حمله، تاسیسات زیربنایی شهرستان اندیمشک نظیرِ ایستگاه راه‌آهن، بخش تعمیرات راه‌آهن، بازار، رادار موشکی سد دز، سد و نیروگاه دز، پادگان دوکوهه و اداره پست و مخابرات مورد هدف قرار گرفتند همچنین منازل مسکونی راه‌آهن و دیگر مناطق شهری اندیمشک از گزند این حمله سنگین هوایی در امان نماند.