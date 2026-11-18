به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد منصوری با اشاره به تداوم برنامه‌های فنی و عملیاتی در حوزه اصلاح و بهینه‌سازی شبکه و مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: اصلاح شبکه فشار متوسط در روستای دماب وسطی با نصب یک اصله پایه بتنی، به‌منظور افزایش استحکام و ایمنی شبکه برق‌رسانی از جمله این اقدامات است.

وی افزود: هرس درختان مزاحم حریم شبکه در مسیر فیدر ۵۱۲۲ با هدف جلوگیری از برخورد شاخه‌ها با خطوط برق و پیشگیری از اختلال و خاموشی‌های احتمالی و توسعه شبکه برق با احداث سکوی ترانسفورماتور و اجرای ۲۰۰ متر شبکه کابل خودنگهدار در راستای تقویت زیرساخت‌های برق‌رسانی و تامین برق مطمئن‌تر برای مشترکان در روستای دم اشکفت از دیگر اقدامات بوده است.

منصوری بیان داشت: تکمیل و بازسازی ۴۶۰ متر شبکه فشار ضعیف آسیب‌دیده بر اثر سرقت در روستای تیغن سفلی از توابع حومه میداوود، با هدف بازگرداندن شبکه به وضعیت عادی و تأمین برق مشترکان نیز انجام شده است.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان باغملک در ادامه گفت: این اقدامات در چارچوب برنامه‌های مستمر مدیریت توزیع نیروی برق باغملک برای اصلاح و توسعه زیرساخت‌ها، مقابله با سرقت تجهیزات، افزایش ایمنی و پایداری شبکه و بهبود کیفیت برق‌رسانی به شهروندان و روستاییان اجرا شده است.