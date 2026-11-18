امیر سرتیپ محمد اکرمی نیا گفت: رصد و کنترل تنگه هرمز در دست نیرو‌های مسلح ایران است که این رصد و کنترل حتی از قبل از تجاوز‌های دشمن آمریکایی بیشتر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خلیج فارس افزود: اکنون دشمن جرات نزدیک شدن به مرز‌های کشور را ندارد و در فاصله‌ای بیش از ۴۰۰ کیلومتر از مرز‌ها حضور دارد.

امیر اکرمی نیا گفت: جنگ باعث شد یک تجدید نظر در اداره تنگه هرمز داشته باشیم و تا زمانی که دشمن سرایط ما را قبول نکند، تنگه هرمز باز نمی‌شود.

امیر اکرمی نیا با دروغ خواندن انتقال ۲۰ میلون بشکه نفت در روز از تنگه هرمز افزود: از شرق تا غرب تنگه هرمز در رصد و کنترل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

سخنگوی ارتش گفت: این آمادگی در نیرو‌های رزم وجود دارد که حتی زودتر از دو جنگ قبلی به دشمن متجاوز پاسخ داده شود.

او افزود: به کشور همسایه می‌گویم ما برادارن شما هستیم و آمریکایی‌ها برای شما امنیت نمی‌آورند و برای ایجاد یک امنیت درون زا در منطقه ارتش تروریستی آمریکا را از کشور‌های خود اخراج کنید.

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امیر اکرمی نیا گفت: از بین بردن توان نظامی، موشکی، هسته‌ای، تغییر نظام انقلاب اسلامی، تجزیه کشور و جبهه مقاومت از اهداف دشمن بود که به هیچ یک از اهداف خود نرسید.

سخنگوی ارتش افزود: حمله به عظمت، تمدن و استقلال ایران اسلامی از مهم‌ترین اهداف دشمن آمریکایی و صهیونسیتی در تجاوز به کشور عزیزمان بود.