معاون اول رئیس‌ جمهور با تأکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از ورزشکاران برای حضور قدرتمند در المپیک لس‌آنجلس، از هدف‌گذاری برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نشان‌آوری ایران نسبت به دوره گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف در چهارمین نشست شورای عالی ورزش، با قدردانی از تلاش‌ ورزشکاران، مربیان و دست‌اندرکاران ورزش کشور اظهار داشت: ورزشکاران ایران با وجود مشکل‌های زیربنایی در عرصه ورزش و دشواری‌های ناشی از جنگ تحمیلی، حضوری ارزشمند در رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی داشته‌اند و توانسته‌اند در عرصه‌های مختلف برای کشور افتخارآفرینی کنند.

معاون اول رئیس‌ جمهور با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی از هم‌اکنون برای حضور در المپیک لس‌آنجلس گفت: فضای ورزش کشور باید متناسب با وضع و الزام‌های حضور در این رقابت‌ها آماده شود و دستگاه‌های مسئول، نیاز‌های ورزشکاران را برای کسب نتیجه‌های بهتر، شناسایی و پیگیری کنند.

عارف تصریح کرد: دولت، نیاز‌های ورزشکاران برای حضور جدی و پررنگ در المپیک لس‌آنجلس را تأمین خواهد کرد تا میزان نشان‌آوری ایران در این رقابت‌ها نسبت به دوره گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد.

ورزشکاران نشان‌آور نباید دغدغه تأمین معیشت داشته باشند

معاون اول رئیس‌ جمهور با تأکید بر ضرورت حمایت معیشتی از قهرمانان و نشان‌آوران کشور، به مشکل‌های اقتصادی برخی ورزشکاران اشاره کرد و گفت: بعضی از ورزشکاران نشان‌آور ما برای تأمین هزینه‌های زندگی خود ناچار به کارگری هستند، در حالی که وظیفه ما حمایت از آنان است.

او اضافه کرد: ورزشکارانی که برای کشور در عرصه‌های جهانی افتخارآفرینی می‌کنند، باید از آرامش و امنیت معیشتی برخوردار باشند تا بتوانند بدون نگرانی از مسائل اقتصادی، وقت و توان خود را صرف تمرین، آمادگی و کسب نشان کنند.

عارف، همچنین بر ضرورت توزیع عادلانه امکانات ورزشی در سراسر کشور تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به شناسایی استعداد‌های ورزشی در منطقه‌های مختلف شد.

معاون اول رئیس‌ جمهور با توجه به اهمیت ورزش‌های انفرادی در کنار رشته‌های گروهی، اظهار داشت: لازم است که امکانات و تجهیزهای لازم برای ورزشکاران رشته‌های انفرادی با توجه بیشتری تأمین شود، چون این رشته‌ها ظرفیت مهمی برای نمایش فرهنگ و سنت‌های کشور دارند.

تأکید بر حمایت ویژه از ورزش دختران و رفع نابرابری امکانات

عارف با قدردانی از عملکرد دختران ورزشکار ایران در رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، خواستار توجه ویژه به نیاز‌های حضور آنان در میدان‌های ورزشی شد.

او گفت: دختران ورزشکار کشورمان، مسئولیتی فراتر از پسران ورزشکار بر دوش دارند، چون علاوه بر رقابت ورزشی، نماینده فرهنگ معنوی و تمدنی ایران نیز هستند.

معاون اول رئیس‌ جمهور اضافه کرد: دختران ورزشکار ایرانی برای حفظ و نمایش فرهنگ دیرینه کشور، در وضعی که از نظر الزام‌های پوشش با رقیبان خود یکسان نیست، در رقابت‌ها شرکت می‌کنند و به مقام قهرمانی می‌رسند؛ از این‌رو، لازم است تا حمایت بیشتری از ورزش دختران صورت گیرد.

عارف با توجه به جایگاه ورزش زنان در معرفی توانمندی‌های ایران در عرصه بین‌المللی، بر ضرورت فراهم‌سازی امکانات مناسب برای توسعه فعالیت و موفقیت‌های آنان تأکید کرد.

پهلوان‌پروری باید موضوع اصلی ورزش ایران باشد

معاون اول رئیس‌ جمهور با بیان اینکه پهلوان‌پروری، رویکرد اصلی کشور در حوزه ورزش است، گفت: معتقدیم، زمانی پیروز هستیم که ورزشکاران ما روحیه پهلوانی داشته باشند.

او با توجه به پیشینه فرهنگی و تمدنی ایران، رفتار اخلاق‌مدارانه ورزشکاران کشور را برخاسته از این میراث دانست و گفت: ورزشکاران ایرانی با منش پهلوانی خود، علاوه بر کسب افتخار در میدان مسابقه، به مردم و رزمندگان نیز روحیه و امید می‌دهند.

عارف، همچنین انصراف ورزشکار ایرانی از رقابت با نماینده رژیم جعلی صهیونیستی را جلوه‌ای از روحیه پهلوانی دانست و آن را مایه افتخار کشور دانست.

او تأکید کرد: موفقیت در ورزش، تنها به کسب نشان محدود نمی‌شود و رعایت اخلاق، جوانمردی و حفظ ارزش‌های فرهنگی از شاخص‌های مهم افتخارآفرینی ورزشکاران است.

حتی یک دوپینگ هم زیبنده ورزش کشور نیست

معاون اول رئیس‌ جمهور با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با دوپینگ، خواستار برنامه‌ریزی دقیق و اقدام‌های پیشگیرانه برای صیانت از سلامت و اعتبار ورزش ایران شد.

عارف گفت: باید توجه داشته باشیم که در عرصه جهانی، با موضوع دوپینگ ورزشکاران ایران برخورد سیاسی می‌شود؛ با این حال، ما به ورزش اخلاق‌مدارانه و پهلوانی معتقدیم و حتی یک دوپینگ هم زیبنده کشورمان نیست.

او بر ضرورت جدی گرفتن موضوع پیشگیری از دوپینگ و حفظ سلامت رقابت‌های ورزشی تأکید کرد.

کسب ۵۴۵۵ نشان ورزشکاران ایران در ۲۷ ماه گذشته

در چهارمین نشست شورای عالی ورزش، گزارشی از فعالیت‌های وزارت ورزش و جوانان در دولت چهاردهم، عملکرد ورزشکاران ایران در رقابت‌های قاره‌ای و جهانی و برنامه‌های آماده‌سازی برای المپیک لس‌آنجلس ارائه شد.

بر اساس گزارش ارائه‌ شده در این نشست، ورزشکاران کشور در ۲۷ ماه گذشته، موفق به کسب ۵۴۵۵ نشان در رقابت‌های قاره‌ای و جهانی شده‌اند.

همچنین در بازی‌های آسیایی ناگویا، ورزشکاران ایران ۵۲ نشان در ۲۱ رشته ورزشی به دست آورده‌اند و دختران ورزشکار کشور با کسب ۱۶ نشان، بهترین عملکرد خود را در عرصه‌های بین‌المللی ثبت کردند.

در این نشست، برنامه‌ریزی برای اعزام دانش‌آموزان به رقابت‌های ژیمنازیاد (بازی‌های جهانی دانش‌آموزان) در ریو دو ژانیرو و عملکرد ستاد ملی مبارزه با دوپینگ نیز بررسی شد.

تأکید رؤسای کمیته ملی المپیک و فدراسیون کشتی بر آمادگی برای المپیک لس‌آنجلس

محمود خسروی‌وفا، رئیس کمیته ملی المپیک و علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی نیز در این نشست بر ضرورت برنامه‌ریزی جدی و فراهم‌سازی وضع مناسب برای حضور قدرتمند ورزشکاران ایران در المپیک لس‌آنجلس تأکید کردند.

در پایان چهارمین نشست شورای عالی ورزش، به نمایندگی از جامعه ورزش کشور، شال پهلوانی به پاس قدردانی از تلاش‌های معاون اول رئیس‌ جمهور در اداره کارهای کشور در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان به محمد رضا عارف اهدا شد.