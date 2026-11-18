هم‌زمان با ایام فاطمیه، سه نقطه از شهر اصفهان در بوستان گل محمدی، پارک جماله در محله دردشت و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان میزبان آیین تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام دفاع مقدس شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس امروز در بوستان گل محمدی برگزار شد.

مراسم تشییع این شهید ۲۴ ساله از محل تجمع در خیابان گلخانه، میدان گل‌ها، مقابل ساختمان پنج‌طبقه آغاز شد و مردم شهیدپرور اصفهان پیکر مطهر این شهید را تا بوستان گل محمدی بدرقه کردند تا در این بوستان به خاک سپرده شود. این شهید والامقام والفجر ۳ در مهران به شهادت رسیده است.

در محله دردشت اصفهان نیز آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید گمنام دیگری برگزار شد.

این شهید والامقام در ۱۹ سالگی و در جریان عملیات کربلای ۵ به شهادت رسیده است. پیکر مطهر وی پس از اقامه نماز و برگزاری آیین تشییع از حسینیه هیئت بنی‌فاطمه (س) در خیابان ابن‌سینا، به سمت بوستان جماله بدرقه شد و در این بوستان، جنب جامعه المصطفی العالمیه اصفهان، آرام گرفت.

همچنین پیکر مطهر یک شهید گمنام ۲۵ ساله با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمدرضا پورخاقان، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور، مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم، در محل سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان اصفهان تشییع و به خاک سپرده شد.

این شهید والامقام که سال ۱۳۶۷ در جزیره مجنون به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود، پس از سال‌ها تفحص و شناسایی، در این مجموعه آرام گرفت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورخاقان در حاشیه این آیین با تجلیل از مقام شهدا گفت: «مردم اصفهان برای شهدای گمنام مادری و پدری می‌کنند.»

وی همچنین تأکید کرد مردم شریف اصفهان با تمام وجود نقش خانواده را برای این شهید والامقام ایفا خواهند کرد.