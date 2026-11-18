به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به گفته مدیر کل ورزش و جوانان استان، این زمین چمن مصنوعی در زمینی به مساحت یک هزار مترمربع و با زیربنای ۸۰۰ مترمربع احداث شده و برای اجرای آن حدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

فرماندار سنندج نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضا‌های ورزشی روستایی اظهار داشت: طی یک سال گذشته ۹ زمین چمن مصنوعی در روستا‌های شهرستان سنندج احداث شده است.