به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کاک دارا قادرخانزاده جانباز ۵۰ درصد به ۶ برادر شهیدش پیوست.

دارا قادرخانزاده از رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس و جانباز ۵۰ درصد بود که روز گذشته در سن ۷۲ سالگی به دیدار باقی پیوست.

دارا قادرخانزاده برادر شش شهید شاخص استان بود .

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مدیر آموزش‌وپرورش دیواندره از اجرای طرح توزیع شیر رایگان برای ۸ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز مقطع ابتدایی این شهرستان خبر داد.

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در مراسمی ۶۹ قلم کالای اساسی به ارزشی بالغ بر یک میلیارد تومان در بین اقشار آسیب پذیر شهرستان دیواندره توزیع شد.

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آیین بزرگداشت دکتر خسرو خسروی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد.

دکتر خسرو خسروی در فروردین‌ماه ۱۳۱۸ در شهر سنندج دیده به جهان گشود.

وی پس از سال‌ها طبابت درکشور آمریکا و سپس تهران برای خدمت پزشکی به زادگاهش بازگشت.