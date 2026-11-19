در راستای برگزاری رویداد ملی «ایران جان» در خراسان شمالی، ویژگی‌ها، پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری دو بنای ارزشمند تاریخی کشور، ارگ تاریخی بم در استان کرمان و قلعه بلقیس در استان خراسان شمالی معرفی می‌شود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در راستای برگزاری رویداد ملی «ایران جان» در خراسان شمالی و برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان‌ها، ویژگی‌ها، پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری دو بنای ارزشمند تاریخی کشور، ارگ تاریخی بم در استان کرمان و قلعه بلقیس در استان خراسان شمالی معرفی و ابعاد تاریخی و معماری این دو اثر بزرگ تبیین شده است.

ارگ تاریخی بم با بیش از ۲ هزار و پانصد سال قدمت در نزدیکی شهر بم در استان کرمان واقع شده است و در فهرست میراث جهانی یونسکو با عنوان «بم و فضای فرهنگی آن» به ثبت رسید.

این ارگ در مسیر جاده ابریشم قرار دارد و در سده ۵ پیش از میلاد ساخته شد و تا سال ۱۸۵۰ میلادی همچنان مورد استفاده بوده است.

ارگ تاریخی بم، به مساحت تقریبی ۲۰۰ هزار متر مربع از جمله بزرگترین مجموعه بنا‌های خشتی جهان به شمار می‌آید.

این ارگ از گونه‌های معماری متعددی از جمله دیوار حصار، برج و بارو و دروازه‌های متعدد، مسجد، بازار، تکیه، کاروانسرا، مدرسه، حمام، زورخانه و محله‌های مسکونی با خانه‌های اعیان نشین یا عامه نشین، بخش حاکم نشین شامل سربازخانه، اصطبل، آسیاب، خانه فرمانده قشون و بخش اقامت حاکم شامل خانه حاکم، عمارت چهارفصل و برج دیدبانی تشکیل شده است.

ارگ تاریخی بلقیس اسفراین با ۵۱ هزار مترمربع بزرگترین بنای خشتی خراسان شمالی است.

این ارگ با قدمتی ۴ هزار ساله در شهرستان اسفراین قرار دارد بیانات رهبر شهید انقلاب درباره لزوم توجه بیشتر به این جاذبه تاریخی که خاستگاه بزرگان علمی، فرهنگی و سیاسی متعدد بوده نگاه‌ها را بیشتر به این اثر جلب کرده است.

ارگ بلقیس در سه کیلومتری جنوب غرب شهر کنونی اسفراین و حاشیه شرقی روستای جوشقان واقع است.