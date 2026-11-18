به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نخستین رویداد فرصت‌های سرمایه گذاری عصرامروز در تالار مرکزی رشت به کار خود پایان داد.

هادی حق شناس به پربارش بودن استان اشاره کرد وافزود: گیلان را نه تنها باید با بارش‌های زیادش شناخت بلکه از امروز به بعد این استان را با بارش فرصت‌ها باید بشناسیم و این فرصت‌ها زمینه رشد و توسعه و تجارت گیلان را فراهم خواهد کرد.

وی گفت: خوشبختانه بیش از۲۰ بسته سرمایه گذاری با ۷۵ همت درگیلان آماده شده واین نوید را میدهد که استان آماده سرمایه گذاری است.

استاندار به ظرفیت‌های بالقوه گیلان دربخش‌های مختلف هم اشاره و خاطر نشان کرد: اگراین ظرفیت‌ها به خوبی شناخته شود گیلان میتواند موتور پیشران کشور در حوزه مبادلات اقتصادی باشد.

مدیرکل دفترهماهنگی امورسرمایه‌گذاری وزارت کشوردر این همایش با قدردانی ازبرگزاری این همایش موثرگ فت: این همایش می‌تواند زمینه‌ای برای برگزاری رویداد‌های بعدی سرمایه گذاری باشد.

سعید عباسی تولید را نیروی محرکه اقتصاد وپیشران کشور دانست وافزود: برای اینکه درتولید خود کفا باشیم باید به سرمایه گذاران توجه ویژه کنیم.

وی پیشنهاد کرد برای هرشهرستان ده بسته سرمایه گذاری بدون نام تعریف تا منجربه توسعه استان و ایجاد فرصت سرمایه گذاری بهتر شود.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی هم در این مراسم ظرفیت‌های استان را در بخش‌های مختلف حمل و نقل و لجستیک برشمرد وافزود: امسال منطقه آزاد انزلی درحوزه ریلی دوخط ریل اضافه کرده به ایستگاه خط ریلی و این اتفاق خوشایند منجر به حمل یکسره ریلی شده و با این اقدام بارگیری از بندر تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

مصطفی طاعتی مقدم گفت: وجود منطقه آزاد انزلی درکنارموقعیت مهم بندرانزلی میتواند ظرفیتی برای توسعه شبکه حمل ونقل ریلی استان و کشور باشد و در این مسیرخدمات بهتری ارایه شود و این راه تداوم خواهد داشت.

در این مراسم همچنین ۲۷ نفر از فعالان و دست اندرکاران نخستین رویداد فرصت‌های سرمایه گذاری گیلان قدردانی و از تمبر نخستین رویداد سرمایه گذاری گیلان و از کتاب «کاسپین از گفت‌و‌گو تا همکاری» هم رونمایی شد.