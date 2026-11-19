بمناسبت هفته کتاب از برترین‌های این حوزه در کرمان قدردانی واز جلد کتاب «روایتی از تاریخ والیان، حکام و استانداران» رونمایی شد.

گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در کرمان

گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در کرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در مراسم گرامیداشت روز کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار و هم‌زمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران وفایی مدیر کل کتابخانه‌های استان گفت :بمناسبت هفته کتاب از ۴۲ فعال و حامی حوزه کتاب و کتابخوانی از جمله کتابداران نمونه، کتابخوان نمونه، خیران حوزه کتاب و کتابخانه‌های نمونه و خانواده نمونه کتابخوان قدر دانی می شود.

در این مراسم، از طرح و معرفی کتاب «کرمان‌داران» با حضور، استاندار کرمان، رونمایی شد.

فرایند تألیف این کتاب که به تاریخ والیان، حکام و استانداران کرمان از دوره هخامنشیان تاکنون می‌پردازد، در حال انجام است.

استاندار کرمان هم گفت: کتاب زیرساخت توسعه است و عده‌ای فکر کردند فضای مجازی جای کتاب را میگیرد اما فضای مجازی اطلاعات را سطحی افزایش می دهد و کتاب نگاه عمقی و انسجام فکری ایجاد میکند

محمد معتمدی زاده نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس هم در این مراسم گفت میزان حقوق کتابداران پایین است و در صدد افزایش حقوق این فعالان حوزه کتاب هستیم.

"با کتاب گفتگو کنیم " عنوان سی و چهارمین دوره هفته کتاب است.