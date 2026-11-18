به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ در آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استانی و ملی زنجان هم از رشد ۴۲ درصدی صادرات استان گفته شد و هم از موانع پیش روی صادرکنندگان.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم با تأکید بر ضرورت افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی گفت: صنعت کشور برای عبور از شرایط دشوار و حفظ قدرت رقابت، باید از اتکا به منابع و انرژی ارزان به سمت نوآوری، بهره‌وری و توسعه صادرات حرکت کند.

وی با اشاره به مشکلات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان افزود: برای حل این مسائل باید ریشه مشکلات را در فرآیند قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری جست‌و‌جو کرد

و استاندار زنجان هم از تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای پیگیری مشکلات تأمین مواد اولیه و تعهدات ارزی خبر داد.