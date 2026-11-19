به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اعلام بازگشت زمین ۱۵ هکتاری صندوق بازنشستگی مس به بیت‌المال پس‌از ۱۶ روز پیگیری، بر برخورد با تخریب منابع طبیعی، ساماندهی هزینه‌های باشگاه‌داری شرکت‌های دولتی و خصولتی و انتقال گردش مالی صنایع بزرگ به کرمان تأکید کرد و گفت: مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال توصیه نیست و باید اجرا شود.

دادخدا سالاری در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان با اشاره به تعیین تکلیف زمین ۱۵ هکتاری صندوق بازنشستگی مس که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، افزود: این زمین در پی بازدید سرزده، دستور صریح و پیگیری میدانی دستگاه قضایی، فقط در ۱۶ روز به بیت‌المال بازگشت تا در مسیر سازندگی و تأمین منافع عمومی شهر کرمان قرار گیرد.

او با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری از این زمین در راستای منافع مردم افزود: در شرایطی که تأمین زمین و مسکن از مشکلات مهم جامعه است، قابل قبول نیست اراضی ارزشمند برای سال‌های طولانی بدون تحقق منفعت عمومی و اجرای طرح‌های پیشنهادی رها یا نگهداری شوند.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در این زمینه و ضرورت پیگیری مستمر وضعیت زمین از سوی دادستان مرکز استان گفت: باید وضعیت تصرفات و مستحدثات موجود در این اراضی نیز بررسی و درباره بخش‌هایی که ساخت‌وساز در آنها انجام شده، در چارچوب قانون تصمیم‌گیری شود، اما اصل موضوع بازگرداندن حقوق بیت‌المال و جلوگیری از ادامه تصرفات است.

او همچنین با تأکید بر اینکه وقت مدیران متعلق به مردم و بیت‌المال است، خواستار نظارت جدی بر برگزاری جلسات غیرضروری، صیانت از منابع طبیعی، ساماندهی باشگاه‌داری شرکت‌ها، بازگشت زمین ۱۵ هکتاری صندوق بازنشستگی مس به استان و انتقال دفاتر و حساب‌های صنایع بزرگ به کرمان شد.