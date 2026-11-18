در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کرمان برصرفه جویی در مصرف انرژی و حمایت از واحد‌های تولیدی و پیگیری مسائل مرتبط با جوانی جمعیت تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمان با اشاره به پیامد‌های کاهش مصرف گاز برای بخش تولید افزود: آسیب‌دیدن تولید می‌تواند به بیکاری کارگران و بروز مشکلات اجتماعی دیگر منجر شود؛ بنابراین باید در کنار مدیریت مصرف، از واحد‌های تولیدی نیز حمایت کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن علیدادی‌سلیمانی درباره اجرای طرح جوانی جمعیت و واگذاری زمین نیز بر پیگیری روند واگذاری و رفع مشکلات موجود تأکید کرد.

گسترش فرهنگ صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف، اجرای طرح عفاف و حجاب و راهکار‌های جوانی جمعیت، حمایت از خانواده و تحکیم بنیان آن از دستورکار‌های این نشست بود و مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان نیز گزارشی از اقدامات، چالش‌ها و پیشنهاد‌های خود ارائه کردند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان کرمان هم با اشاره به برگزاری سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ۲۳ تا ۳۰ آبان‌ماه، کتاب‌گردی را از برنامه‌های این هفته برشمرد و از مسئولان استان برای بازدید از کتاب‌فروشی‌ها دعوت کرد.

به گفته وی، طرح فروش حضوری و مجازی کتاب در سامانه «بازار کتاب» تا ۲۹ آبان‌ برگزار می‌شود و خریداران می‌توانند تا سقف دو میلیون تومان از یارانه خرید ۲۰درصدی بهره‌مند شوند.

دومین جلسه قرارگاه مدیریت ناترازی گاز با هدف مدیریت مصرف انرژی و اولویت تأمین گاز بخش خانگی امروز مصوباتی داشت.