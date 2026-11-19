به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حسن صیاد زمردی با اشاره به رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در تسهیل انجام تکالیف مالیاتی، کاهش مراجعات و حمایت از صاحبان مشاغل گفت: در راستای ساده‌سازی فرآیند تعیین و پرداخت مالیات، برای عملکرد سال ۱۴۰۴ دو مسیر تسهیل‌شده شامل استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و بهره‌مندی از اظهارنامه پیش‌فرض مالیاتی پیش‌بینی شده است که صاحبان مشاغل واجد شرایط باید حداکثر تا ۳۰ آبان‌ماه نسبت به تعیین تکلیف مالیات خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس ضوابط اعلام‌شده، صاحبان مشاغلی که میزان فروش آنها در سال ۱۴۰۴ حداکثر ۷۲ میلیارد تومان باشد، امکان بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ را خواهند داشت افزود: در این شیوه، مؤدیان واجد شرایط بدون نیاز به طی فرآیند معمول ارائه اظهارنامه و رسیدگی مالیاتی، می‌توانند از طریق فرم مالیات مقطوع نسبت به تعیین تکلیف مالیات خود اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان با تشریح نحوه محاسبه مالیات در قالب تبصره ماده ۱۰۰ گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان و با در نظر گرفتن تعدیلاتی در ضرایب سودآوری، مالیات مقطوع را تعیین می‌کند که این امر موجب ساده‌سازی فرآیند محاسبه مالیات و کاهش تکالیف اداری صاحبان مشاغل می‌شود. مؤدیان پس از مشاهده فرم مالیات مقطوع، در صورت پذیرش مبلغ تعیین‌شده، نیازی به ارائه اظهارنامه مالیاتی نخواهند داشت و مالیات مقطوع آنها قطعی خواهد شد.

حسن صیاد زمردی با اشاره به نتایج اجرای این تسهیلات در استان خاطرنشان کرد: در عملکرد سال ۱۴۰۴، مالیات حدود ۷۵ درصد صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰ در استان گیلان صفر تعیین شده است. برای اطلاع‌رسانی به این گروه از مؤدیان نیز پیامک ارسال شده و این افراد در صورت صفر بودن مالیات تعیین‌شده، نیازی به مراجعه حضوری یا انجام اقدام دیگری ندارند.

وی همچنین با اشاره به امکان لحاظ کردن برخی هزینه‌های مؤثر در محاسبه مالیات مقطوع گفت: هزینه اجاره محل فعالیت از جمله مواردی است که در صورت احراز و ثبت اطلاعات مربوط، می‌تواند در محاسبه مالیات مقطوع مورد توجه قرار گیرد و صاحبان مشاغل واجد شرایط از این امکان بهره‌مند شوند.

مدیرکل امور مالیاتی استان با بیان اینکه شرایط خاص سال جاری و آثار و تبعات ناشی از جنگ نیز در تعیین مالیات مقطوع مورد توجه قرار گرفته است، افزود: مؤدیانی که فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده، می‌توانند پس از بررسی اطلاعات و مبلغ تعیین‌شده، در صورت پذیرش، فرم مربوط را تأیید کنند. همچنین برای تسهیل پرداخت مالیات، امکان تقسیط متناسب با شرایط مؤدیان و ضوابط پیش‌بینی‌شده فراهم شده است.

حسن صیاد زمردی در ادامه به تکالیف مالیاتی صاحبان مشاغلی که فروش و درآمد آنها در سال ۱۴۰۴ بیش از ۷۲ میلیارد تومان است اشاره کرد و گفت: این گروه از مؤدیان مشمول تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ نخواهند بود و باید مطابق مقررات، اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. این مؤدیان می‌توانند اظهارنامه پیش‌فرض تهیه‌شده از سوی سازمان را پس از بررسی و تأیید تسلیم کنند یا در صورت تمایل، نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه عادی اقدام کنند.

وی افزود: اظهارنامه‌های پیش‌فرض بر اساس اطلاعات و داده‌های موجود در سازمان تهیه می‌شوند و هم مؤدیانی که در سامانه مؤدیان فعالیت داشته و صورت‌حساب الکترونیکی صادر کرده‌اند و هم مؤدیانی که در این سامانه فعالیت نداشته‌اند، می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. این افراد باید اطلاعات مندرج در اظهارنامه پیش‌فرض را بررسی و پس از اطمینان از صحت آن، نسبت به تأیید و تسلیم اظهارنامه اقدام کنند.

صیاد زمردی گفت: در صورتی که مؤدی اطلاعات درج‌شده در اظهارنامه پیش‌فرض را تأیید و تسلیم کند و اظهارنامه پس از راستی‌آزمایی مورد پذیرش سازمان قرار گیرد، بدون طی فرآیند معمول رسیدگی مالیاتی پذیرفته شده و برگ قطعی مالیات صادر خواهد شد. این موضوع یکی از مزایای مهم اظهارنامه پیش‌فرض در کاهش تشریفات و تسهیل فرآیند انجام تکالیف مالیاتی است.

وی افزود: چنانچه مؤدی قصد تغییر هر یک از اقلام اطلاعاتی درج‌شده در اظهارنامه پیش‌فرض، از جمله میزان فروش، درآمد یا هزینه‌ها را داشته باشد، پرونده وارد فرآیند رسیدگی سیستمی خواهد شد و محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات و بررسی‌های انجام‌شده صورت می‌گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان همچنین با اشاره به سایر مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای مؤدیان خاطرنشان کرد: پذیرش و تسلیم اظهارنامه پیش‌فرض، علاوه بر تسهیل انجام تکالیف مالیاتی، امکان بهره‌مندی از بخشودگی جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را نیز مطابق ضوابط فراهم می‌کند؛ به‌طوری‌که میزان این بخشودگی‌ها متناسب با شرایط و میزان فروش و درآمد مؤدیان می‌تواند از ۹۲ تا ۱۰۰ درصد باشد.

صیاد زمردی در خصوص تسهیلات پرداخت مالیات نیز گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و آثار ناشی از جنگ، امکان تقسیط مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ متناسب با نوع فعالیت، محل فعالیت و میزان تأثیرپذیری مؤدیان پیش‌بینی شده است. بر این اساس، تعداد اقساط برای گروه‌های مشمول این تسهیلات می‌تواند بین ۵ تا ۹ قسط باشد؛ البته مؤدیانی که تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ را نمی‌پذیرند و اظهارنامه مالیاتی تسلیم می‌کنند، مشمول حداکثر دو قسط خواهند بود.

وی به طرح نشان‌دار کردن مالیات اشاره کرد و گفت: این طرح فرصت ارزشمندی برای مشارکت مستقیم مؤدیان در توسعه و آبادانی کشور و استان فراهم می‌کند. در قالب این طرح، صاحبان مشاغل می‌توانند هنگام پرداخت مالیات، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی مورد نظر خود را برای تخصیص منابع مالیاتی انتخاب کنند و از این طریق در تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و آبادانی استان نقش‌آفرین باشند.

مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان در پایان با تأکید بر محدود بودن فرصت باقی‌مانده، از تمامی صاحبان مشاغل خواست با توجه به پایان مهلت قانونی در ۳۰ آبان‌ماه، در اسرع وقت با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir متناسب با شرایط فعالیت خود نسبت به بررسی و تأیید فرم مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ یا بررسی، تأیید و تسلیم اظهارنامه پیش‌فرض یا عادی مالیاتی اقدام کنند و تعیین تکلیف مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ خود را به روز‌های پایانی موکول نکنند.