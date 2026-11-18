به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،جانشین فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: برگزاری نشست‌های تبیینی و بصیرتی، کارگاه‌های سبک زندگی، دیدار با خانواده معظم شهدا، یادواره‌های خانوادگی، محافل انس با قرآن کریم، مسابقات ورزشی، اردو‌های راهیان نور برای دانش‌آموزان، تجلیل از فرماندهان پایگاه‌های مقاومت از مهمترین برنامه‌های هفته بسیح در استان کرمان است.

سرهنگ حمیدرضا حسینخانی در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج مستضعفین افزود: برگزاری یادواره هفت هزار شهید زن کشور، حضور راویان و سخنرانان در مدارس، دانشگاه‌ها و محله ها با هدف نواختن زنگ بسیج در مدارس، برگزاری اردو‌های راهیان پیشرفت، برپایی میز خدمت به ویژه در نماز جمعه‌ها و اکران فیلم سینمایی از جمله برنامه‌های دیگر هفته بسبج در استان است.

وی گفت: در عرصه اقتصاد مقاومتی و سازندگی نیز برنامه‌های متعددی از جمله آبرسانی، کمک به محرومان، نهضت نهال‌کاری، رزمایش اهدای لوازم التحریر، توزیع بسته‌های معیشتی، مسابقه قوی‌ترین مردان ایل، طرح خیابان خدمت و میدان خدمت در ۵۰۰ میدان کشور و استان کرمان اجرا خواهد شد.

سرهنگ حسینخانی تاکید کرد: در عرصه فرهنگی، رسانه‌ای و اردویی استان کرمان، هنرمندان بسیجی در حوزه‌هایی مانند خطاطی، نقاشی، نقالی و تولید آثار تصویری و هنری فعالیت می‌کنند و رونمایی از تولیدات فرهنگی و هنری و فعالیت‌های مرکز آفرینش‌های هنری استان در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: راه‌اندازی اتوبوس مطالبه‌گری در شهر کرمان با موضوع مسکن ملی و گردشگری، طرح هر مسجد یک حقوقدان، رزمایش جهادی مشترک با دامپزشکی، جشنواره فرهنگی ورزشی و یادواره دانشجو و طلبه در هفته بسیج برگزار می‌شود.

جانشین فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به اقدامات بسیج در عرصه علمی، فناوری، مجازی و هوش مصنوعی گفت: رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در مرحله شهرستانی، رویداد آموزشی فضای مجازی، انتشار ۲ آیتم تصویری و موشن‌گرافیک انیمیشن، رزمایش جهادی مشترک با دامپزشکی و تجمع اساتید دانشگاهیان جنوب استان کرمان از برنامه‌های این عرصه بوده است.

وی با اشاره به طرح محوری شورای محلات اظهار کرد: این طرح در کشور به ریاست رییس جمهور و دبیری محلات در استان با فرمانده سپاه و مسئولیت استاندار، محوری شده و در چارچوب قانونمند اجرا می‌شود، در گذشته این طرح توسط بسیج اجرا می‌شد، اما دولت تصمیم گرفت این طرح در محلات اجرا شود و در شهرستان‌ها مسئولیت آن با فرماندار است.

هفته بسیج از ۲۹ آبان تا پنجم آذر با شعار بسیج؛ جان‌فدای ایران و امید مستضعفان برگزار می‌شود.