رئیس‌ پلیس‌راه خراسان جنوبی اعلام کرد: خراسان جنوبی دومین استانی است که تمام ۶۳ سامانه ثبت تخلف سرعت آن به صورت لحظه‌ای تخلفات را ثبت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان در نشست ستاد راهبری تصادفات استان با اشاره به اجرای طرح ثبت لحظه‌ای تصاویر تخلف برای کاهش تصادفات در استان گفت: تمام ۶۳ سامانه ثبت تخلف سرعت خراسان جنوبی به صورت لحظه‌ای سرعت‌هایی که احصا می‌شود را به مرکز کنترل پلیس راه کشور و سپس به مرکز پلیس راه استان خراسان جنوبی ارسال می‌کند.

سرهنگ کاظمی افزود: این سرعت‌های بحرانی که تصویر متخلف و تخلفی که مرتکب شده است به صورت برخط در اختیار واحد‌های گشت در طول جاده‌ها قرار می‌گیرد و مأموران واحد‌های گشت پلیس راه به صورت برخط آن خودرو را متوقف می‌کنند.

وی تأکید کرد: این طرح منتظر نمی‌ماند که خودروی متخلفی، اطلاعات تخلفش بعدا روی پلاک بنشیند، بلکه به سرعت این خودرو متوقف می‌شود و از ادامه تخلف آن جلوگیری می‌کند.

رئیس پلیس راه استان گفت: از ابتدای سال تاکنون تلفات تصادفات درون‌شهری از ۲۶ به ۳۲ نفر و برون‌شهری از ۱۸۱ به ۲۲۲ نفر رسیده که در مجموع ۴۷ نفر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم با اشاره به افزایش تلفات و حوادث رانندگی در برخی جاده‌های استان خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌های متولی حمل‌ونقل برای کاهش تصادفات و اصلاح نقاط حادثه‌خیز شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در نشست ستاد راهبری تصادفات استان، بر ضرورت پیگیری مصوبات شورای ترافیک، رفع نواقص زیرساختی جاده‌ها، تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای کاهش تصادفات تأکید کرد.

شریعتی همچنین بر لزوم همکاری شهرداری‌ها، اداره‌کل راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مسئول در رفع مشکلات معابر، اصلاح نقاط پرخطر و تکمیل طرح‌های ایمنی تأکید کرد.

سرهنگ خسروی رئیس پلیس راهور استان نیز با اشاره به سهم ۶۵ درصدی مرکز استان از تصادفات درون‌شهری، ساماندهی سد معبر و برقراری انضباط ترافیکی در معابر را ضروری دانست و تکمیل اقدامات ایمنی در بلوار پیامبر اعظم (ص)، تأمین پارکینگ فروشگاه‌های زنجیره‌ای در خیابان‌های کم‌عرض و اختصاص زمین برای ایجاد ایستگاه ارتباطی در محدوده طرح مسکن ملی زعفرانیه را از جمله مطالبات پلیس راهور عنوان کرد.

همچنین با توجه به اعلام آغاز رزمایش طرح زمستانی از ۱۵ آذر، بر لزوم برنامه‌ریزی و آماده‌سازی دستگاه‌های مسئول پیش از آغاز این طرح تأکید شد.