به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مهدی بهروزی با بیان اینکه بازرسی و نظارت مستمر بر مراکز درمانی، داروخانه‌ها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی، از وظایف حاکمیتی و قانونی سازمان دامپزشکی است گفت: در همین راستا، طی بازرسی‌های به‌عمل‌آمده توسط کارشناسان این اداره، فعالیت غیرقانونی یک واحد درمانگاه دامپزشکی که فاقد پروانه و مجوز‌های لازم از سازمان نظام دامپزشکی بود، رصد و متوقف شد.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده، این واحد غیرمجاز بلافاصله مهر و موم و پرونده تخلف آن جهت برخورد قانونی به مراجع محترم قضایی ارجاع داده شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان رشت با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های مناسب انجام‌شده در حوزه تأسیس درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های مجاز دامپزشکی در سطح شهرستان، خاطرنشان کرد: حفظ استاندارد‌های دامپزشکی و رعایت دقیق قوانین و مقررات از سوی فعالان این حوزه، ضمن صیانت از حقوق صاحبان حیوانات، نقش بسیار مؤثری در پیشگیری از بروز و انتشار بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام ایفا می‌کند.