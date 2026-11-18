به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛غلامرضا عباسی با اعلام این خبر، گفت: در جریان این عملیات، دو متخلف در محل دستگیر و دو متخلف دیگر نیز با سلاح شکاری از صحنه متواری شدند که پیگیری‌ها جهت دستگیری آنها ادامه دارد.

عباسی افزود: در عملیات انجام شده، یک قبضه سلاح شکاری ته‌پُر تک‌لول غیرمجاز به همراه ۷ عدد تیر فشنگ ساچمه‌ای، دو دستگاه چراغ‌قوه دستی و یک دستگاه موتورسیکلت از متخلفان کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان زنجان ضمن هشدار به متخلفان، گفت: با هرگونه فعالیت مخرب در حریم حیات وحش و تنوع زیستی استان با قاطعیت طبق قوانین برخورد خواهد شد.