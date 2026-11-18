با وقوع بارش‌های پرحجم و کم سابقه هفته گذشته و راه افتادن رواناب‌های گسترده در استان قم، سیل بند روستای سرخده بخش خلجستان از وقوع سیلاب و خسارت به روستا‌های بخش خلجستان جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، با وقوع بارش‌های پرحجم و کم سابقه هفته گذشته و راه افتادن رواناب‌های گسترده در استان، سیل بند روستای سرخده بخش خلجستان که در سال ۱۳۷۵ احداث شده از وقوع سیلاب و خسارت به روستا‌های بخش خلجستان جلوگیری کرد.

جمع شدن آب‌های سطحی در پشت این سیل بند به میزان ۲۰ هزار متر مکعب علاوه بر جلوگیری از وقوع سیلاب به تقویت آب‌های زیرزمینی منطقه هم کمک می‌کند.

میزان بارش‌ها در استان قم سالانه به طور میانگین ۱۴۰ میلیمتر است که ۴۲۰ میلیون متر مکعب آن به رواناب تبدیل می‌شود که این مسئله اهمیت مدیریت درست سیلاب‌ها به عنوان منابعی ارزشمند برای آب‌های زیر زمینی استان را دو چندان می‌کند.