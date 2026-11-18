به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این روز که با عنوان «کتاب، بازار جهانی و مرز‌های بی‌پایان ترجمه» نام گذاری شده بود، به بررسی جایگاه ادبی هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده نام آشنای کودک و نوجوان اختصاص داشت.

جمعی از نویسندگان با برشمردن ویژگی‌های ادبی و جایگاه این نویسنده در ادبیات معاصر ایران، ویژگی‌های قلمی و نوشتاری او را از نظر نثر ساده و روان برشمردند و به تحلیل آثارش پرداختند.

در ادامه مراسم، هوشنگ مرادی کرمانی هم با تشکر از حاضران و با یادکرد از محمدقاسم صالح‌رامسری، مدیر فقید نشر معین گفت: ما بیش از ۳۵ سال دوستی و رفت‌آمد داشتیم، رفیق کوه و گرمابه‌و گلستان من بود، این دوستی دوام داشت؛ با آنکه مسئله مالی هم در میان ما بود، خدا رحمتش کند. بنده مدیون این بزرگان و انسان‌ها هستم و زندگی‌مان را مدیون آنها می‌دانم.

سپس ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در این مراسم با تأکید بر ضرورت قدردانی از بزرگان فرهنگ و ادبیات گفت: باید قدرشناس استادان بزرگ باشیم. خانه کتاب، خانه شما بزرگواران است و بدون وجود شما، خانه کتاب معنا ندارد.

هوشنگ مرادی کرمانی، خالق قصه‌های مجید است که با این کتاب به شهرت رسیده است.

اما آثار دیگر او مانند بچه‌های قالیباف خانه، خمره، شما که غریبه نیستید و ته خیار از دیگر کتاب‌های این نویسنده است که برخی از آنها ترجمه شده و به بازار‌های جهانی راه پیدا کرده است.