به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این مسابقات تیم‌های کردستان، زنجان، نصرت ایلام، لرستان و پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب به‌صورت دوره‌ای با هم رقابت می‌کنند.

امروز پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب با نتیجه ۳۶ بر ۲۷ تیم لرستان را از پیش رو برداشت.

طبق اعلام نماینده فدراسیون، دو تیم برتر هر گروه به مرحله بعد صعود می‌کنند و مسابقات در چهار مرحله گروهی و دوره‌ای ادامه خواهد داشت.

در این مسابقات بازیکنان مستعد نیز برای حضور در تیم ملی نوجوانان زیر ۱۷ سال و مسابقات آسیایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

مسابقات مرحله نخست لیگ آیندگان هندبال نوجوانان کشور تا ۲۹ آبان‌ماه در سنندج ادامه دارد.