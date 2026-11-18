معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، از پیشرفت قابل توجه عملیات آمارگیری نمونه‌ای سرشماری نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای سال ۱۴۰۵ در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ لیدا عصفوری، با اشاره به آخرین اطلاعات ثبت‌شده تا تاریخ ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ گفت: بر اساس سهمیه تعیین‌شده، تعداد ۲۱ هزار و ۷۹۰ خانوار به‌عنوان نمونه آماری استان زنجان مشخص شده است که در جریان اجرای عملیات میدانی، تعداد ۳۹ هزار و ۴۹۹ مکان در سطح استان فهرست‌برداری شده است.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار ثبت‌شده، تعداد ۲۱ هزار و ۴۱۳ خانوار در فهرست نمونه قرار گرفته‌اند که از این تعداد، اطلاعات ۲۱ هزار و ۲۳۱ خانوار با موفقیت تکمیل شده است.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با تأکید بر اهمیت دقت و صحت اطلاعات گردآوری‌شده، گفت: مشارکت خانوار‌های منتخب و همکاری مناسب شهروندان با عوامل اجرایی سرشماری، نقش مهمی در پیشبرد اهداف این طرح ملی و دستیابی به اطلاعات آماری دقیق و قابل اتکا دارد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش عوامل اجرایی، کارشناسان و آمارگیران سرشماری و همکاری شهروندان استان، بر اهمیت تکمیل دقیق اطلاعات خانوار‌های نمونه و استمرار همکاری مردم تا پایان عملیات آمارگیری تأکید کرد.