مدیرعامل یک واحد تولیدی صنایع غذایی گفت: تولید آرد، شکر و روغن و تأمین ملزومات بسته‌بندی در داخل مجموعه، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه استمرار فعالیت خطوط تولید و تأمین بازار را در شرایط جنگی و محدودیت‌های تجاری فراهم کرده است.

فرهاد نجفیان در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به ظرفیت تولید این مجموعه گفت: روزانه ۱۰۰ تن انواع محصولات غذایی در این واحد تولید می‌شود و سبد تولید آن شامل ۲۰۰ نوع محصول از جمله بیسکویت، شکلات، آدامس، کیک و انواع اسنک است.

او تأمین بخش عمده مواد اولیه در داخل مجموعه را از مزیت‌های این واحد تولیدی دانست و افزود: آرد، شکر و روغن مورد نیاز در مجموعه تولید می‌شود که این موضوع علاوه بر اطمینان از تأمین مواد اولیه و جلوگیری از توقف خطوط تولید، در کاهش قیمت تمام‌شده محصولات نیز مؤثر است.

نجفیان ادامه داد: بخشی از مواد اولیه تولیدشده، از جمله شکر و روغن، علاوه بر مصرف داخلی، در اختیار سایر صنایع غذایی نیز قرار می‌گیرد.

او با اشاره به تولید ملزومات بسته‌بندی در این مجموعه گفت: کارتن مورد نیاز خطوط تولید نیز در داخل مجموعه تأمین می‌شود و بیش از ۵۰ درصد تولید این بخش به سایر شرکت‌ها عرضه می‌شود.

مدیرعامل این واحد تولیدی با اشاره به استمرار فعالیت کارخانه در شرایط جنگی اظهار کرد: در دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، با وجود حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، حتی یک روز هم تولید در این مجموعه متوقف نشد و کارکنان با حضور در محل کار، روند تولید و تأمین محصولات را ادامه دادند.

او افزود: در این مدت، تأمین مواد اولیه نیز با مشکل جدی مواجه نشد و همکاری شرکت‌های تأمین‌کننده طبق روال ادامه داشت.

نجفیان درباره بازار‌های صادراتی این مجموعه گفت: محصولات ما به ۲۱ کشور صادر می‌شود که کشور‌های همسایه، آسیای میانه، عراق، افغانستان، پاکستان و کشور‌های حاشیه خلیج فارس از بازار‌های اصلی صادراتی هستند.

او افزود: محصولات این مجموعه به کشور‌هایی مانند کانادا، آمریکا، آلمان، انگلیس، کره جنوبی و ژاپن نیز صادر شده است.

مدیرعامل این واحد تولیدی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری بر صادرات گفت: این محدودیت‌ها موجب کاهش بخشی از صادرات شده است، اما ظرفیت تولید و توان تأمین بازار داخلی همچنان حفظ شده است.