به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آئین بزرگداشت تاسیس «انستیتو ملی بازی‌سازی» با حضور محمد حاجی‌میرزایی، مدیر بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، امیر محمدرضایی، معاون آموزش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، محمدهادی بهفرراد، از اعضای اولیه تاسیس انستیتو ملی بازی‌سازی و مدیرعامل استودیو مدریک امروز چهارشنبه ۲۷ آبان در عمارت بلدیه تهران برگزار شد.

محمد حاجی‌میرزایی، مدیر بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، درباره پانزدهمین سال فعالیت انستیتو ملی بازی‌سازی گفت: اکنون ۱۵ سال از فعالیت این مجموعه می‌گذرد و در کشور ما بسیار کم پیش می‌آید که ایده‌ای بتواند تا این اندازه دوام بیاورد؛ آن هم در دولت‌های مختلف، با سیاست‌های متفاوت و در شرایط گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی.

به گفته وی باقی ماندن این مجموعه حاصل زحمات افراد بسیاری در طول این ۱۵ سال بوده است. به نظرم قدم اول این بود که انستیتو از ابتدا به‌درستی شکل گرفت و پایه و اساس درستی داشت که توانست رشد کند. پس از آن نیز افراد بسیاری فداکارانه تلاش کردند تا این مجموعه به فعالیت خود ادامه دهد.

حاجی‌میرزایی با اشاره به دشواری‌ها و روز‌های تلخ فعالیت انستیتو ملی بازی‌سازی بیان کرد: این مجموعه روز‌های تلخی هم داشته است. یکی از این روز‌ها زمانی بود که مجبور شدیم ساختمان انستیتو را واگذار کنیم؛ زیرا اجاره آن به‌یکباره چند برابر شد و بودجه کافی برای پرداخت آن نداشتیم. نکته دیگر این است که انستیتو هیچ‌گاه بودجه رسمی و مستقلی نداشته که بتوان گفت بودجه‌ای به‌طور مشخص برای آن در نظر گرفته شده است. همواره تلاش شده این مجموعه به‌صورت خودگردان اداره شود و با بودجه اندکی که از محل ثبت‌نام دوره‌های آموزشی دریافت می‌کند، به فعالیت خود ادامه دهد.

وی ادامه داد: همچنین بنیاد در سال‌هایی که شرایط مالی بهتری داشته، کمک‌هایی به این مجموعه کرده است.او ادامه داد: آن روز‌ها گذشت، اما ساختمان انستیتو که برای بسیاری از دوستان حاضر در این جمع خاطره‌انگیز بود و فکر می‌کنم همه خاطرات خوبی از آن دارند، از دست رفت. پس از آن، مدتی در دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شهید بهشتی و مکان‌های مختلف دیگر فعالیت کردیم. بخشی از فعالیت‌ها نیز به‌صورت مجازی و بخشی به‌صورت حضوری و در مکان‌ها و شهر‌های مختلف دنبال شد. افراد بسیاری تلاش کردند تا مسیر آموزش در این مجموعه حفظ شود.

مدیر بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به جدی‌تر شدن آموزش بازی‌سازی در دانشگاه‌ها و همکاری‌های جدید این مجموعه بیان کرد: اکنون دانشگاه‌ها موضوع بازی‌سازی را جدی‌تر دنبال می‌کنند. دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای نیز قرار است مجموعه‌ای از فعالیت‌های مشترک را با ما انجام دهد. علاوه بر این، امکاناتی مانند مراکز رشد، فضا‌های کار، پارک‌های فناوری و مواردی از این دست وجود دارند که زیرساخت‌های لازم را فراهم می‌کنند

وی به رویکرد جدید در انستیتو اشاره و بیان کرد: با همفکری معاونت روابط عمومی بنیاد به این نتیجه رسیدیم که در طول سال، فعالیت‌های آموزشی این حوزه را رصد کنیم و در نهایت، یک جایزه بزرگ در نظر بگیریم تا به مؤثرترین فرد یا مجموعه‌ای که فعالیت‌هایش در طول سال بررسی و ارزیابی شده است، اهدا شود.