رئیس شورای قضایی خراسان رضوی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌ های علمی، فناوری‌ های نوین و هوش مصنوعی در مجموعه قضایی تاکید کرد و تلاش هدفمند برای کاهش جمعیت کیفری را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، حجت الاسلام والمسلمین زرندی در گردهمایی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی، استفاده از دستاوردهای جدید علمی و فناورانه را یکی از ضرورت‌ های تحول در دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: بهره‌ گیری از هوش مصنوعی و فناوری‌ های نوین باید با هدف ارتقای کیفیت خدمات قضایی، افزایش دقت و سرعت در رسیدگی‌ ها و بهبود عملکرد مجموعه قضایی دنبال شود، بر این اساس باید از زمینه‌ های بسیار خوبی که قوه قضاییه برای خدمت رسانی هر چه بهتر مردم عزیز فراهم کرده به بهترین نحو بهره برد.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت کاهش جمعیت کیفری، بر ضرورت استفاده صحیح و قانونی از ظرفیت‌ هایی همچون ضمانت‌های الکترونیک، مجازات‌های متناسب، نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس تأکید کرد و افزود: باید با اتخاذ تدابیر مناسب و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، ضمن حفظ اقتدار دستگاه قضایی، از تحمیل مجازات‌های غیرضروری حبس جلوگیری و زمینه اصلاح و بازاجتماعی شدن محکومان فراهم شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی همچنین کاهش ورودی پرونده‌ها، پیشگیری از وقوع جرم و دفاع از حقوق عامه را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی برشمرد و بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی تأکید کرد و گفت: رسیدگی دقیق، به‌موقع و قاطعانه به این پرونده‌ها، علاوه بر احقاق حقوق مردم، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و همچنین جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی دارد.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و اتحاد مسئولان و دستگاه‌های مختلف خاطرنشان کرد: حل مسائل و مشکلات مردم نیازمند همکاری، هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف است و در این مسیر، اطلاع‌ رسانی صحیح و به‌ موقع از طریق رسانه‌ ها و صدا و سیما و ارتقای آگاهی‌های عمومی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین زرندی در بخش دیگری از سخنان خود، تکریم ارباب‌رجوع و رفتار کریمانه با مردم را از الزامات خدمت در دستگاه قضایی دانست و بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکردها تأکید کرد.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت خودکنترلی و مراقبت از رفتار و گفتار توسط مسئولان و کارکنان تصریح کرد: همه ما در تمامی حالات در محضر خداوند متعال، پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) هستیم و باید همواره مراقب اعمال، رفتار و گفتار خود باشیم؛ چراکه مسئولیت در نظام اسلامی، پیش از هر چیز مستلزم رعایت تقوا، امانت‌ داری و پاسخگویی است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، تبعیت همگانی از قانون را ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر دانست و خاطرنشان کرد: قانون باید برای همه فصل‌ الخطاب باشد و با هرگونه قانون‌ شکنی، بی‌نظمی و اقدام مغایر با مقررات، در چارچوب قانون برخورد قاطعانه صورت گیرد.

وی بر لزوم تبعیت کامل از منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی تأکید کرد و خدمت صادقانه، مسئولانه و بی‌منت به مردم عزیز را از مهم‌ترین وظایف مسئولان دانست و گفت: هدف همه اقدامات و برنامه‌های دستگاه قضایی باید جلب رضای الهی، اجرای عدالت، صیانت از حقوق مردم و ارتقای اعتماد و رضایتمندی عمومی باشد.

در این مراسم از تعدادی از قضات و مسولان به دلیل تلاش مضاعف در راستای تحقق اهداف متعالی سند تحول قوه قضاییه از جمله در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و دفاع از حقوق عامه تقدیر به عمل آمد.