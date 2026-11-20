به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: مشمولانی که برگ آماده به خدمت با تاریخ اعزام آذرماه ۱۴۰۵ دریافت کرده‌اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ محل مراجعه و معرفی‌نامه مرکز آموزش خود را دریافت کنند.

سرهنگ اکبر معادلی افزود: این مشمولان باید از یکشنبه یکم تا چهارشنبه چهارم آذر، با در دست داشتن مدارک لازم، به‌صورت انفرادی و خودمعرف به مراکز آموزشی تعیین‌شده در برگ اعزام مراجعه کنند.

وی مدارک مورد نیاز برای مراجعه به مراکز آموزشی را شامل برگ اعزام به خدمت، معرفی‌نامه مرکز آموزش و برگه واکسن مننژیت و دوگانه اعلام کرد.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان همچنین گفت: مشمولان باید کارت تلفن همگانی تهیه‌شده از مخابرات استان را به همراه داشته باشند و از همراه بردن تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری‌کارت و دیگر تجهیزات الکترونیکی خودداری کنند.

سرهنگ معادلی با تأکید بر ضرورت مراجعه به‌موقع مشمولان افزود: افراد از موکول کردن اعزام خود به روز پایانی خودداری کنند؛ چراکه حضور نداشتن در زمان و مکان تعیین‌شده، غیبت محسوب می‌شود و مشمولان مطابق ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان برخورد خواهد شد.

وی گفت: مشمولان و خانواده‌های آنان برای اطلاع از آخرین اخبار و جزئیات مربوط به خدمت وظیفه عمومی می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان وظیفه عمومی فراجا به نشانی www.vazifeh.police.ir یا کانال سازمان در پیام‌رسان‌های داخلی سروش، ایتا و روبیکا به نشانی khabaresarbazi@ مراجعه کنند.