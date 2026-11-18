به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در پی درخشش دختران ایران در جام آزاد شانگهای، گفت: دختران ورزشکار ایران در رقابت‌های جام آزاد کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در مسکو، با کسب پنج مدال ارزشمند شامل دو طلا و سه برنز، بار دیگر شایستگی و توانمندی خود را در عرصه رقابت‌های بین‌المللی به نمایش گذاشتند.

وی افزود: در رشته شطرنج، مبینا علی‌نسب با کسب مدال طلای انفرادی بلیتس و مدال برنز انفرادی رپید، دو مدال ارزشمند برای کشورمان به دست آورد. همچنین تیم شطرنج بانوان ایران با ترکیب مبینا علی‌نسب و آنوشا مهدیان، در رقابت‌های تیمی رپید به مدال طلا و در رقابت‌های تیمی بلیتس به مدال برنز دست یافت.

معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان گفت: در رشته تنیس روی میز نیز تیم بانوان ایران با ترکیب کیمیا رستمی، ماندانا موسوی و الینا ابراهیمی، با کسب مقام سوم رقابت‌های تیمی، مدال برنز این مسابقات را به دست آورد.

محمدیان افزود: کسب این پنج مدال ارزشمند را به ورزشکاران شایسته کشورمان، فدراسیون‌های مربوط، مربیان، کادر‌های فنی، خانواده‌های آنان و جامعه بزرگ ورزش بانوان تبریک می‌گویم و از تلاش و همراهی همه مجموعه‌هایی که در مسیر آماده‌سازی و حضور این دختران در رقابت‌های بین‌المللی نقش داشته‌اند، قدردانی می‌کنم.

وی گفت: امیدوارم با تداوم حمایت‌ها و فراهم شدن فرصت‌های بیشتر برای حضور بانوان در میادین بین‌المللی، شاهد استمرار درخشش و دستیابی به دستاورد‌های ارزشمندتر برای ورزش کشور باشیم.