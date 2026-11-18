به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در چهار چوب هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس دو تیم ملوان بندرانزلی و گل گهر سیرجان از ساعت ۱۶:۳۰ فردا در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندرانزلی به مصاف هم می‌روند.

کیوان علیمحمدی با کمک‌های علیرضا مرادی، یعقوب حجتی و مهرداد خسروی این دیدار را قضاوت میکنند.

همچنین وحید زمانی و فرزاد منصوری داوران اتاق VAR این دیدار خواهند بود.