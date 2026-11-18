دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت انتشار برخی شایعات درباره وجود اختلاف نظر بین رئیس‌جمهور و معاون اول به‌ویژه در زمینه مدیریت مصرف سوخت و تذکرات عارف به برخی اعضای کابینه در جلسه قبلی هیئت وزیران را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: در پی انتشار برخی اخبار جعلی به اطلاع می‌رساند هیچ اختلاف نظری بین رئیس‌جمهور و معاون اول به ویژه در زمینه مدیریت مصرف سوخت و نیز تذکرات قاطع دکتر عارف به برخی اعضای کابینه در جلسه قبلی هیأت وزیران وجود ندارد؛ لذا این اخبار دروغ محض بوده و ساخته و پرداخته محافل خاص است و از اساس هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.