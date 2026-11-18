تیم والیبال چادرملو اردکان در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان ایران، در دیداری خارج از خانه مقابل پاس گرگان با نتیجه سه بر یک شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این دیدار در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد و شاگردان عادل غلامی در سه ست به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۷ بر ۲۵ نتیجه را به میزبان واگذار کردند.

نماینده استان یزد تنها در ست سوم موفق شد با نتیجه نزدیک ۲۸ بر ۲۶ به پیروزی برسد، اما در نهایت این پاس گرگان بود که با نتیجه سه بر یک به برتری دست یافت.

چادرملو اردکان در هفته ششم این رقابت‌ها باید به مصاف تیم فولاد سیرجان برود.