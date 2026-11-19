به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اعلام کرد ۶ هزار و ۸۹ مترمربع از اراضی ملی در پلاک حوریان شهرستان سمیرم، با اجرای حکم قضایی و در رصد نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان رفع تصرف شد.

این عملیات با حضور متصرف و در راستای اجرای حکم اعاده به وضع سابق انجام شد و عرصه مورد تعرض به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

صیانت از حقوق بیت‌المال، حفاظت از عرصه‌های ملی و جلوگیری از تداوم تصرفات غیرقانونی، از اهداف اجرای این حکم عنوان شده است.