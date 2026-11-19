به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ستاد برگزاری نماز جمعه اصفهان اعلام کرد آیین عبادی سیاسی جمعه فردا ۲۹ آبان ماه به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد محمودی، امام جمعه موقت اصفهان و نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه ۵ کشور، در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

پیش از خطبه‌ها سردار سرتیپ پاسدار مجتبی فداء، فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان، با موضوع گرامیداشت هفته بسیج سخنرانی خواهد کرد.

بر اساس اعلام ستاد برگزاری نماز جمعه اصفهان، میز‌های خدمت دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان نیز در حاشیه این مراسم برپا می‌شود.

دادگستری کل استان، مرکز منطقه ۶ و بازرسی کل استان، فرماندهی انتظامی، ادارات کل ثبت اسناد و املاک، آموزش و پرورش، ثبت احوال و تعزیرات حکومتی، مرکز وکلای قوه قضائیه، اداره کل بیمه سلامت، شرکت مخابرات منطقه اصفهان و مرکز آسیب‌شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات از جمله دستگاه‌های حاضر در این برنامه هستند.

همچنین خدمات ویزیت تخصصی پزشکی رایگان به نمازگزاران ارائه خواهد شد.