به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بخش امنیت پلیس نروژ (PST) روز چهارشنبه در ارزیابی به‌روزشده خود از تهدید‌های امنیتی اعلام کرد که احتمال دارد گروه‌های افراطی در سال ۲۰۲۷ برای اجری حملات تروریستی در این کشور اقدام کنند.

در بیانیه این نهاد امنیتی همزمان با هشدار درباره اسلام‌گرایان افراطی در این کشور به راست افراطی نیز اشاره شده و آمده است: «بزرگ‌ترین تهدید تروریستی در داخل نروژ و علیه این کشور همچنان از سوی راست‌گرایان افراطی متوجه می‌شود. بخش امنیت پلیس معتقد است علل کافی برای این فرض وجود دارد که برخی از این گروه‌ها در سال آینده برای اجرای حملات تروریستی تلاش خواهند کرد.»

بخش امنیت پلیس نروژ در ارزیابی جدید خود، سطح تهدید تروریستی این کشور را همچنان در وضع متوسط، یعنی سطح سوم از مقیاس پنج‌درجه‌ای، حفظ کرده است.

این نهاد امنیتی همچنین درباره روند‌های مرتبط با افراط‌گرایی پوچ‌گرایانه (نیهیلیستی) هشدار داد و اعلام کرد که احتمال اجرای حملات تروریستی از سوی گروه‌های وابسته به این جریان نیز وجود دارد.