گرانی اجناس و کالا‌های اساسی و لزوم افزایش نظارت‌ها در کردستان در برنامه تلویزیونی گفتمان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، گفتمان نام برنامه‌ای است که از سیمای مرکز کردستان به روی آنتن می‌رود و در آن مشکلات و مسائل استان با حضور مدیران و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. گرانی اجناس و کالا‌های اساسی و لزوم افزایش نظارت‌ها موضوع برنامه دیشب گفتمان بود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار، بر ضرورت یکپارچه‌سازی دستگاه‌های نظارتی و تولیدمحور شدن بازرسی‌ها تأکید کرد.

رحیمیان با بیان اینکه قرار بود روزانه ۱۰ تا ۲۰ اکیپ مشترک در شهرستان‌ها فعال شوند، گفت: با گذشت حدود دو ماه، هنوز جلسه دوم قرارگاه برگزار نشده و مصوبات مربوط به افزایش گشت‌ها اجرایی نشده است.

وی با اشاره به افزایش اجاره‌بها، از مستأجران خواست در صورت افزایش اجاره بیش از سقف مصوب ۲۵ درصد، شکایت خود را برای رسیدگی قانونی ثبت کنند.

سجادی، فرماندار سنندج نیز در ارتباطی تلفنی، پایین بودن سطح درآمد مردم، فاصله مراکز تولیدی و افزایش هزینه حمل‌ونقل و همچنین تحریم‌ها را از عوامل اصلیگرانی در کردستان عنوان کرد و گفت: بیش از ۴۲ هزار واحد صنفی در سنندج فعال است.

وی همچنین از برنامه ساماندهی بنگاه‌های معاملات خودرو و انتقال آنها به خارج از شهر در صورت تأمین زمین مناسب خبر داد.

دکتر قادرزاده از استاتید دانشگاهی استان هم با تأکید بر ضرورت ارتقای دانش اقتصادی در جامعه گفت: دانش اقتصادی به معنای بهینه‌سازی و درست مصرف کردن است، نه مصرف نکردن؛ دانشی که باید در جامعه نهادینه و به‌روز شود.

وی و برخورداری ناظران بازار از دانش مدیریت اقتصادی را ضروری دانست.