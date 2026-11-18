جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد آغاز عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در مرکز نوار غزه، عبور از آنچه «خط زرد» نامیده می‌شود و تیراندازی به فلسطینیان، به معنای نقض آشکار و خطرناک توافق آتش‌بس است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جهاد اسلامی، دولت آمریکا و «شورای صلح» را مسئول تجاوز جدید ارتش رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین دانست و تاکید کرد این اقدام تلاشی آشکار برای انتقال بحران‌های داخلی اسرائیل به بهای خون فلسطینیان است.

جهاد اسلامی همچنین از میانجی‌ها خواست برای مهار این تجاوز و توقف جنایات ارتش رژیم صهیونیستی که در ادامه جنایات جنگی و جنگ علیه ملت فلسطین صورت می‌گیرد، اقدام کنند.

جنبش مجاهدین فلسطین نیز اعلام کرد آغاز عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در مرکز نوار غزه و صدور دستور تخلیه برای ساکنان، تشدید خطرناک تنش و نقض توافق آتش‌بس است.

این جنبش تاکید کرد این اقدام، ادامه جنگ علیه غزه و سیاست کوچاندن و پاکسازی قومی فلسطینیان است. جنبش مجاهدین، رژیم صهیونیستی، دولت آمریکا و «شورای صلح» را مسئول پیامد‌های این عملیات و جنایاتی دانست که ممکن است در نتیجه آن رخ دهد.

این جنبش از کشور‌های ضامن و جامعه بین‌المللی خواست فورا برای ملزم کردن رژیم صهیونیستی به توقف عملیات نظامی، رفع محاصره و تضمین ورود مستمر کمک‌های بشردوستانه به غزه مداخله کنند.

جنبش مجاهدین همچنین از آزادگان جهان خواست با تحرکات مردمی و حقوقی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی و حمایت از حقوق ملت فلسطین فشار وارد کنند.