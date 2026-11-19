به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، این تجهیزات در پی رصد هوشمند و داده‌کاوی اطلاعات شبکه برق و با تلاش گروه تخصصی شناسایی ماینر و همکاری نمایندگان دفتر حراست و واحد لوازم اندازه‌گیری کشف شد.

مجری طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: شناسایی این تجهیزات پس از بررسی‌های تخصصی و تحلیل داده‌های مصرف برق انجام شد.

این اقدام با هدف جلوگیری از برداشت غیرمجاز انرژی برق، صیانت از شبکه توزیع و کاهش بار تحمیلی ناشی از فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، رصد و پایش هوشمند شبکه برق و همکاری واحد‌های عملیاتی، نظارتی و تخصصی از جمله اقدامات مؤثر در شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز و مقابله با استفاده غیرقانونی از انرژی برق است.