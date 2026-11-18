معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: ۱۰۲ پزشک متخصص جدید امسال در استان جذب شدند و شمار پزشکان متخصص به ۵۲۱ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محمد سیف گفت: با پیگیری و رایزنی‌های انجام‌شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امسال ۱۰۲ پزشک متخصص جدید در ۱۹ رشته تخصصی در استان جذب شدند و ظرفیت تخصصی مجموعه درمانی استان به ۵۲۱ نفر افزایش یافت.

وی ادامه داد: این پزشکان متخصص در رشته‌های قالب تخصص‌ها از جمله داخلی، قلب، اطفال، زنان، بیهوشی، اورولوژی و نورورلوژی جذب شدند که با توجه به نیاز استان، چهار نفر آنها متخصص بیهوشی هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان هم گفت: این متخصصان با اولویت مناطق محروم در شهرستان‌های پلدختر، ازنا، کوهدشت و نورآباد و سپس دیگر شهرستان‌های استان مشغول خدمت می‌شوند.

امیری افزود: با وجود اینکه سالانه ۳۰ متخصص بیهوشی در سطح کشور فارغ التحصیل می‌شود، اما سال گذشته سه و امسال چهار متخصص بیهوشی در استان لرستان جذب شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تقویت نیروی انسانی متخصص در رشته‌های مختلف، بخش قابل توجهی از کمبود‌ها و مشکلات حوزه درمان تخصصی در لرستان برطرف شود.

در حال حاضر ۴۰۰ پزشک متخصص در ۱۷ مرکز درمانی استان مشغول به خدمت هستند.