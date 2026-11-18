لیگ برتر والیبال؛ پیکان صدر را حفظ کرد
هفته پنجم لیگ برتر والیبال، امروز با برگزاری ۷ دیدار در شهرهای گرگان، تهران (دو مسابقه)، ایزدشهر، یزد، ارومیه و قزوین پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هفته پنجم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران امروز (چهارشنبه ۲۷ آبان) با برگزاری هفت دیدار در شهرهای گرگان، تهران (دو مسابقه)، ایزدشهر، یزد، ارومیه و قزوین پیگیری میشود.
شهدابیها در یکی از دیدارهای حساس این هفته در سالن اختصاصی خود میزبان صنعتگران امید بودند که این مسابقه سه بر صفر به سود میهمان به پایان رسید تا تیم شهداب همچنان بدون برد در انتهای جدول گروه دو باقی بماند.
از سوی دیگر شاگردان محمدرضا تندروان در تیم صنعتگران در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۷ بر ۲۵ به پیروزی رسیدند تا ضمن تجربه سومین برد خود، ۹ امتیازی شوند و جایگاه نهایی این تیم پس از پایان دیدارهای این هفته مشخص شود.
غولکشی شاگردان هداوندی در خانه/ سپاهان باز هم باخت
دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و رازین پلیمر در حالی در یکی از دیدارهای این هفته به مصاف یکدیگر رفتند که با دو برد در رتبههای سوم و پنجم جدول بودند که رازین با شکست سه بر صفر حریف جایگاه بهتر جدول را از آن خود کرد.
شاگردان مرتضی هداوندی در تیم رازین پلیمر در این بازی خانگی که به مدت ۱۰۲ دقیقه طول کشید، در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳ حریف خود را شکست دادند و به سومین برد خود دست یافتند.
شهروند سرانجام طعم پیروزی را چشید/ نبرد سال اولیها را قزوین برد
تیم شهروند قزوین در یکی از این دیدارها که مسابقه خانگی بود و در سالن شهید بابایی برگزار شد، با هدایت آرش صادقیانی به میدان رفت و در جدالی زیبا مقابل مس سونگون تبریز، سه بر صفر به پیروزی رسید تا به نخستین برد خود در این رقابتها دست یابد.
شاگردان آرش صادقیانی در تیم شهروند در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۷، ۲۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۱ حریف خود را شکست دادند و یک برد و سه امتیاز در جدول برای خود ذخیره کردند و نماینده تبریز نیز سومین شکست فصل خود را تجربه کرد.
برد خارج از خانه استقلال/ تهران بیشه همچنان روی نوار شکست
تیمهای تهران بیشه چمستان و استقلال مشهد از ساعت ۱۶ در سالن ایزدشهر به مصاف یکدیگر رفتند که تیم استقلال مشهد سه بر یک و با امتیازهای ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۱۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید.
شاگردان رحمان محمدی راد با شکست نماینده چمستان به دومین برد خود در این فصل دست یافتند و هفت امتیازی شدند.
پیروزی پاس مقابل چادرملو در دیداری پراعتراض/ روزهای پرنوسان اردکانیها ادامه دارد
در یکی از این دیدارها تیم پاس گرگان در سالن امام خمینی (ره) شهر گرگان میزبان چادرملو اردکان بود که این مسابقه سه بر یک به سود میزبان به پایان رسید تا پاسیها دومین برد خود را به دست آورند.
چادرملو در ست سوم این دیدار ۲۸ بر ۲۶ به پیروزی رسید، اما در ستهای اول، دوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۷ بر ۲۵ نتیجه را واگذار کرد تا سومین شکست فصل را تجربه کند.
پیکان با چنگ و دندان صدر را حفظ کرد/ دشت یک امتیازی مس از تهران
شاگردان پیمان اکبری در تیم پیکان در یکی از دیدارهای این هفته که در سالن پیکانشهر برگزار شد، میزبان مس رفسنجان بودند و موفق به شکست سه بر دو این تیم شدند تا با پنج برد در صدر جدول گروه دوم باقی بمانند.
نماینده مس در ست اول و سوم با امتیاز مشابه ۲۵ بر ۲۳ پیکان را شکست داد، اما در ستهای دوم و چهارم ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۲ مغلوب میزبان شد تا این مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود.
پیکانیها در ست پنجم ۱۵ بر ۱۲ فاتح این جدال سخت شدند تا مس با یک امتیاز از این مسابقه راهی رفسنجان شود.
دیدار تیمهای شهرداری ارومیه و طبیعت در حال برگزاری است.