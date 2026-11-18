غول‌کشی شاگردان هداوندی در خانه/ سپاهان باز هم باخت

دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و رازین پلیمر در حالی در یکی از دیدار‌های این هفته به مصاف یکدیگر رفتند که با دو برد در رتبه‌های سوم و پنجم جدول بودند که رازین با شکست سه بر صفر حریف جایگاه بهتر جدول را از آن خود کرد.

شاگردان مرتضی هداوندی در تیم رازین پلیمر در این بازی خانگی که به مدت ۱۰۲ دقیقه طول کشید، در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳ حریف خود را شکست دادند و به سومین برد خود دست یافتند.

شهروند سرانجام طعم پیروزی را چشید/ نبرد سال اولی‌ها را قزوین برد

تیم شهروند قزوین در یکی از این دیدار‌ها که مسابقه خانگی بود و در سالن شهید بابایی برگزار شد، با هدایت آرش صادقیانی به میدان رفت و در جدالی زیبا مقابل مس سونگون تبریز، سه بر صفر به پیروزی رسید تا به نخستین برد خود در این رقابت‌ها دست یابد.

شاگردان آرش صادقیانی در تیم شهروند در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۷، ۲۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۱ حریف خود را شکست دادند و یک برد و سه امتیاز در جدول برای خود ذخیره کردند و نماینده تبریز نیز سومین شکست فصل خود را تجربه کرد.