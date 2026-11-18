کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر با تهیه کتاب و در اجرای برنامه‌ای، به ۴۰ منطقه کمتربرخوردار استان بوشهر کتاب اهدا کرد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر در این آیین به خبرنگار صداوسیما گفت: این کار با هدف گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در هفته کتاب انجام شده است.

سمیه رسولی افزود: این طرح، اهدا کتاب به ۴۰ نقطه کمتربرخوردار است که این مناطق با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش استان شناسایی شده و دارای مدارس چندپایه و محلات کم‌برخوردار هستند.

او اضافه کرد: قفسه‌های کتابخانه و کتاب‌های کودک را در این طرح اهدا می‌کنیم.

رسولی با بیان این که کتاب بهترین همراه کودک و نوجوان است، بیان کرد: در ۱۰ نقطه استنا نیز به نوجوانان کتاب خواهیم داد.