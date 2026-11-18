ادارات کل میراث فرهنگی و اوقاف استان فارس با امضای یک تفاهم‌نامه راهبردی، همکاری‌های خود را با هدف مدیریت، مرمت و صیانت از آثار تاریخی و مذهبی مشترک گسترش می‌دهند.

تفاهم‌نامه همکاری میراث فرهنگی و اوقاف فارس برای مدیریت آثار تاریخی امضا شد

تفاهم‌نامه همکاری میراث فرهنگی و اوقاف فارس برای مدیریت آثار تاریخی امضا شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، در آیینی در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس، مدیران ارشد میراث فرهنگی و اوقاف با هدف حل چالش‌های بودجه‌ای و حقوقی در حوزه مرمت، تفاهم‌نامه‌ای را برای مدیریت و صیانت از آثار مشترک امضا کردند.

بهزاد مریدی، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس، در این مراسم با اشاره به حجم بالای آثار ثبتی در استان، تأکید کرد: مدیریت و مرمت بیش از ۱۶ هزار اثر ارزشمند، نیازمند همکاری‌های فراتر از توان تک‌نهادی است.

وی با اشاره به تغییرات قانونی سال ۱۳۹۸، افزود: اگرچه بار حقوقی از دوش این نهاد برداشته شده است، اما مسئولیت قلبی و حرفه‌ای ما برای حفاظت از این آثار همچنان پابرجاست.

مریدی با اشاره به چالش‌های موجود در مدیریت مجموعه‌های حساسی نظیر «سرای مشیر»، «مدرسه خان»، «هفت تنان» و «شیخ روزبهان»، تصریح کرد: هدف از این تفاهم‌نامه، عبور از دوگانه‌سازی میان نهاد‌ها و ایجاد یک مدیریت مشترک است تا از تخریب یا آسیب به این اماکن جلوگیری شود. وی همچنین بر اهمیت همکاری در حوزه گردشگری مذهبی و استفاده از ردیف‌های بودجه‌ای برای مرمت تأکید کرد.

در این نشست، حجت‌الاسلام و المسلمین سید عباس موسوی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس با تأکید بر پیوند ناگسستنی میان میراث فرهنگی و حوزه اوقاف، از آغاز همکاری‌های گسترده‌تر برای صیانت از اماکن مذهبی و تاریخی خبر داد.

وی با نام بردن از آثار برجسته‌ای همچون مسجد وکیل و مسجد نصیر، اظهار داشت: با همکاری یکپارچه، می‌توان چالش‌ها را در سطح استان حل کرد و از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری برای حفظ این میراث بهره برد.

معاون امور فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس هم بر ضرورت تمرکز بر «گردشگری مذهبی و معنوی» به عنوان اصلی‌ترین ظرفیت گردشگری استان فارس تأکید کرد.

حجت‌الاسلام رحیم صفری‌گرایی، اظهار داشت: این تفاهم‌نامه، نسخه تکمیلی توافقات کشوری است که با در نظر گرفتن ملاحظات و نیاز‌های خاص استان فارس، جهت تسهیل مدیریت اماکن تاریخی و مذهبی تنظیم شده است.

صفری‌گرایی در سخنان خود با اشاره به دیدگاه مدیریت جدید میراث فرهنگی، از تمرکز بر حوزه گردشگری مذهبی استقبال کرد و آن را رویکردی ستودنی دانست.

وی افزود: هدف از این همکاری، عبور از چالش‌های موجود و رسیدن به برنامه‌ریزی‌های دقیق برای جذب حداکثری گردشگران در حوزه زیارتی و معنوی است.

معاون امور فرهنگی اوقاف با تبیین پیشینه این همکاری‌ها، خاطرنشان کرد: تفاهم‌نامه کنونی، در واقع بازنگری و بومی‌سازی توافق‌نامه سال ۱۴۰۱ میان وزارت میراث فرهنگی و سازمان اوقاف در سطح کشوری است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به سامانه‌های جدید ثبت و بارگذاری پرونده‌ها تاکید کرد: برای سرعت بخشیدن به روند کار، نیاز به هماهنگی دقیق میان کارشناسان فنی میراث فرهنگی و اوقاف جهت رفع نقص‌های اداری و ثبت دقیق در سامانه‌ها وجود دارد.