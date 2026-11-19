مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان بر ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی، حمایت از سکو‌های تأمین مالی جمعی و تسهیل تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ یارمحمدیان در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان اصفهان، با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با مدیریت هزینه‌ها، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حذف هزینه‌های غیرضروری، از ظرفیت‌های داخلی خود و سایر دستگاه‌ها برای اجرای برنامه‌ها و مأموریت‌ها استفاده کنند.

وی افزود: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی، همه دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه در سطح ملی و استانی موظف به رعایت بند‌های هشت‌گانه دستورالعمل صرفه‌جویی هستند که اولویت‌بندی برنامه‌ها، مدیریت هزینه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود از مهم‌ترین محور‌های آن است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در ادامه، توسعه روش‌های نوین تأمین مالی را از ضرورت‌های حمایت از بخش خصوصی دانست و گفت: سکو‌های تأمین مالی جمعی فعال در استان می‌توانند در مدت‌زمان کوتاه، بخشی از نیاز‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی را تأمین کنند.

یارمحمدیان با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از منابع تأمین‌شده از طریق این سکو‌ها به سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص دارد، افزود: برخی پروژه‌های اقتصادی نیز از ظرفیت این روش تأمین مالی بهره‌مند شده‌اند.

وی یکی از موانع توسعه تأمین مالی جمعی را محدودیت متقاضیان در دریافت ضمانت‌نامه تعهد پرداخت عنوان کرد و گفت: از آنجا که بانک‌ها این نوع ضمانت‌نامه را برای همه متقاضیان صادر نمی‌کنند، لازم است با همکاری نظام بانکی، سکو‌های تأمین مالی جمعی و دستگاه‌های مرتبط، راهکار‌های تسهیل صدور این ضمانت‌نامه بررسی و سازوکار مشخصی در سطح استان تدوین شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان همچنین از اجرای طرح تأمین مالی اضطراری وزارت امور اقتصادی و دارایی در این استان خبر داد و افزود: در چارچوب این طرح، ثبت‌نام بنگاه‌های اقتصادی برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش و تأمین هزینه‌های حقوق و دستمزد انجام شده است.

یارمحمدیان با اشاره به استقبال بنگاه‌های اقتصادی از این طرح گفت: استان اصفهان از نظر میزان ثبت‌نام متقاضیان، پس از تهران در جایگاه دوم کشور قرار گرفت.

وی تسریع در بررسی پرونده‌ها و پرداخت تسهیلات را از عوامل مؤثر در موفقیت این طرح دانست و تأکید کرد: تسهیل فرآیند‌های اداری و بانکی موجب می‌شود بنگاه‌های اقتصادی در زمان مناسب به منابع مالی مورد نیاز دسترسی پیدا کنند و بتوانند فعالیت خود را ادامه داده و حقوق و دستمزد کارکنان را به‌موقع پرداخت کنند.

یارمحمدیان در پایان، استفاده از ظرفیت خیریه‌ها و مشارکت‌های اجتماعی را از دیگر راهکار‌های مکمل برای تأمین مالی طرح های خاص و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی نیازمند دانست.

وی تاکید کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و سکو‌های تأمین مالی جمعی و رفع موانع موجود می‌تواند به توسعه ابزار‌های تأمین مالی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در استان اصفهان کمک کند.