پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صداوسیمای استان یزد در پیامی درگذشت اخوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، متن پیام مدیرکل صداوسیمای استان یزد بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ
جناب آقای دکتر اسماعیل دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد
درگذشت اندوه بار خادم الحسین شادروان رضا دهستانی، اخوی گرامی جنابعالی، موجب تأثر و تأسف عمیق شد.
بیشک فقدان عزیزان، بهویژه برادر که از نزدیکترین و صمیمیترین پیوندهای خانوادگی است، داغی سنگین و اندوهی جانکاه بر دل بازماندگان مینشاند؛ اندوهی که تنها در پرتو ایمان، صبر و توکل به الطاف بیکران پروردگار متعال میتوان بر آن شکیبایی کرد.
اینجانب ضمن ابراز همدردی و تأثر از این ضایعه تلخ، مصیبت وارده را به جنابعالی، خانواده محترم دهستانی و سایر بستگان و بازماندگان آن مرحوم تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت و مغفرت واسعه الهی خواستارم.
احسان کریمی میبدی
مدیرکل صداوسیمای استان یزد