به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، متن پیام مدیرکل صداوسیمای استان یزد بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

جناب آقای دکتر اسماعیل دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد

درگذشت اندوه بار خادم الحسین شادروان رضا دهستانی، اخوی گرامی جنابعالی، موجب تأثر و تأسف عمیق شد.

بی‌شک فقدان عزیزان، به‌ویژه برادر که از نزدیک‌ترین و صمیمی‌ترین پیوند‌های خانوادگی است، داغی سنگین و اندوهی جانکاه بر دل بازماندگان می‌نشاند؛ اندوهی که تنها در پرتو ایمان، صبر و توکل به الطاف بی‌کران پروردگار متعال می‌توان بر آن شکیبایی کرد.

اینجانب ضمن ابراز همدردی و تأثر از این ضایعه تلخ، مصیبت وارده را به جنابعالی، خانواده محترم دهستانی و سایر بستگان و بازماندگان آن مرحوم تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت و مغفرت واسعه الهی خواستارم.

احسان کریمی میبدی

مدیرکل صداوسیمای استان یزد