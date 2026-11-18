به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سعید اسماعیلی قهرمان المپیک با ثبت قراردادی رسمی به تیم کشتی فرنگی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان پیوست تا در مرحله نهایی لیگ برتر به میدان برود؛ انتقالی که علاوه بر شکستن سقف قرارداد‌های کشتی آزاد، وی را به گران‌ترین فرنگی‌کار تاریخ کشتی ایران تبدیل کرد.

باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در آستانه برگزاری مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور (فصل ۱۴۰۵)، یکی از شاخص‌ترین چهره‌های ورزش ایران را به خدمت گرفت و مهم‌ترین جابه‌جایی فصل را رقم زد.

بر اساس توافق، سعید اسماعیلی که در کارنامه ورزشی خود نشان طلای بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس، ۲ نشان طلای پیاپی مسابقات قهرمانی جهان (زاگرب ۲۰۲۵ و آستانه ۲۰۲۶)، ۲ طلای قهرمانی آسیا (بیشکک ۲۰۲۴ و امان ۲۰۲۵) و طلای بازی‌های همبستگی اسلامی (ریاض ۲۰۲۵) را ثبت کرده است، با بالاترین رقم قرارداد در تاریخ لیگ برتر کشتی فرنگی (هم‌تراز با سقف قرارداد‌های کشتی آزاد)، در مرحله نهایی این رقابت‌ها برای نماینده اصفهان روی تشک خواهد رفت.

این انتقال در حالی نهایی شده است که تیم کشتی فرنگی سپاهان در فصل جاری با هدایت طالب نعمت‌پور مربی تیم ملی، ترکیبی پرستاره را گرد هم آورده است. طلایی‌پوشان اصفهانی پیش از این نیز با جذب ملی‌پوشان عنوان‌داری همچون «امین میرزازاده» (قهرمان جهان و دارنده نشان المپیک)، «میثم دلخانی» (قهرمان جهان)، «علیرضا مهمدی» (نایب‌قهرمان المپیک و جهان)، «دانیال سهرابی»، «محمدرضا مختاری» و «مهدی بالی»، فهرستی متشکل از ۹ ملی‌پوش شاخص را تدارک دیده بودند.

در سال‌های گذشته، فاصله قابل توجه میان دستمزد‌های کشتی فرنگی و آزاد باعث شده بود بسیاری از عنوان‌داران جهان و المپیک انگیزه مالی کافی برای حضور در رقابت‌های باشگاهی نداشته باشند؛ اما سرمایه‌گذاری باشگاه سپاهان و ثبت این قرارداد، نقطه عطفی در ارتقای ارزش مالی قرارداد‌های کشتی فرنگی کشور به شمار می‌رود.

تیم کشتی فرنگی سپاهان با اضافه شدن اسماعیلی به فهرست نفرات خود، اکنون به عنوان مدعی نخست کسب عنوان قهرمانی مرحله پایانی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور شناخته می‌شود.