به گزارش خبرگزاری صداوسیما،متن پیام سیدعباس صالحی به شرح زیر است:

"بسم اللّه الرحمن الرحیم

«وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَلَا یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلَّا خَسَارًا» (سوره اسراء آیه ۸۲)

قرآن کریم در حیات فرهنگی و معنوی ایرانیان، فراتر از کتابی برای تلاوت و حفظ، سرچشمه‌ای زنده برای اندیشیدن، زیستن و ساختن آینده است. پیوند حقیقی و پایدار جامعه با این میراث آسمانی، آنگاه استوار می‌شود که انس با آیات الهی به فهم معارف وحیانی و جاری‌شدن آموزه‌های قرآنی در متن زندگی فردی و اجتماعی بینجامد.

در امتداد این نگاه، بیستمین دورۀ آزمون سراسری قرآن و عترت، پس از هفت سال وقفه، بار دیگر با مشارکت گسترده علاقه‌مندان به معارف وحیانی برگزار می‌شود.

این رویداد را نباید صرفاً عرصه‌ای برای سنجش آموخته‌ها و محفوظات دانست؛ بلکه فرصتی ارزشمند برای تقویت جریان آموزش و ترویج معارف قرآن و عترت، شناسایی و ارزیابی ظرفیت مؤسسات و تشکل‌های مردمی و کشف استعداد‌های نوظهور، به‌ویژه در میان نوجوانان و جوانان است.

ثبت‌نام نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر در رشته‌های گوناگون این دوره، جلوه‌ای روشن از ظرفیت، پویایی و بالندگی جامعه قرآنی کشور است. تنوع ۲۷ رشته در حوزه‌های حفظ و مفاهیم قرآن کریم، معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و مهارت‌های نوین تبلیغی، هنری و رسانه‌ای، نشان‌دهندۀ توجه به ضرورت پیوند آموزش‌های قرآنی با نیاز‌ها و اقتضائات فرهنگی روزگار ماست. همچنین، اهتمام ویژه به مفاهیم سورۀ مبارکه فتح و اندیشه‌های قرآنی رهبر شهید انقلاب (قدس‌الله نفسه الزکیه)، بر عمق و غنای معرفتی این دوره افزوده است.

بی‌تردید، ثمرة ماندگار چنین رویدادی را نباید محدود در شمار شرکت‌کنندگان و برگزیدگان، بلکه در استمرار مسیر یادگیری، ارتقای کیفیت آموزش‌های قرآنی و گسترش حضور و اثرگذاری معارف قرآن و عترت در عرصۀ زندگی فردی و اجتماعی باید جست‌و‌جو کرد. تحقق این هدف، در گرو نقش‌آفرینی مؤسسات قرآنی و مجموعه‌های مردمی است؛ سرمایه‌هایی ارزشمند که حمایت و تقویت آنها ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود.

امید است این دوره از آزمون، گامی مؤثر در گشودن افق‌های تازه برای گسترش فرهنگ قرآنی و تعمیق پیوند نسل نو با معارف حیات‌بخش قرآن کریم و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) باشد. از همه دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد ملی، مؤسسات و فعالان قرآنی کشور صمیمانه سپاسگزارم و برای یکایک شرکت‌کنندگان، توفیق روزافزون و سربلندی مسئلت دارم. "