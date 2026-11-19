پژوهشگران یک شرکت دانش‌بنیان در شهرستان کاشان موفق به طراحی و تولید فیلتر نانویی برای کنترل انتشار گاز‌های بدبو و سمی شبکه‌های فاضلاب شهری و تأسیسات صنعتی شده است؛ محصولی که به گفته سازندگان، توانایی حذف تا ۹۸ درصد بوی نامطبوع را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این شرکت دانش‌بنیان این فیلتر را با استفاده از نانومواد جاذب و با هدف کاهش انتشار گاز‌هایی مانند هیدروژن سولفید و سایر ترکیبات گوگردی تولید کرده است.

بر اساس اعلام شرکت سازنده، این سامانه با جذب ترکیبات بدبو پیش از انتشار در هوای محیط، به کاهش آلودگی‌های ناشی از شبکه‌های فاضلاب و بهبود شرایط بهداشتی مناطق مسکونی و صنعتی کمک می‌کند.

هیدروژن سولفید یکی از مهم‌ترین گاز‌های تولیدشده در فرایند تجزیه مواد آلی فاضلاب است که علاوه بر بوی نامطبوع، در غلظت‌های بالا برای سلامت انسان خطرناک است و می‌تواند موجب تحریک چشم و دستگاه تنفسی، اختلال در عملکرد سیستم عصبی و حتی مسمومیت شدید شود.

خاصیت خورندگی این گاز نیز به تجهیزات و سازه‌های فلزی شبکه‌های فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها آسیب می‌رساند و هزینه‌های تعمیر و نگهداری را افزایش می‌دهد.

از ویژگی‌های این فیلتر نانویی می‌توان به امکان عبور آب از بیرون به داخل دریچه فاضلاب، سازه مقاوم و ضد‌اشتعال، مصرف برق اندک و نگهداری آسان اشاره کرد.

به گفته تولیدکننده، این سامانه با بهره‌مندی از نانوکامپوزیت جاذب، می‌تواند تا یک سال بدون نیاز به تأمین و مصرف مداوم مواد جاذب مورد استفاده قرار گیرد و به سامانه هوشمند پایش و مانیتورینگ نیز مجهز است.

بدنه این پکیج متناسب با شرایط محیطی و میزان خورندگی محل نصب، از استیل یا پلی‌اتیلن ساخته می‌شود.

این فیلتر علاوه بر دریچه‌های فاضلاب شهری، قابلیت استفاده در تصفیه‌خانه‌ها، سپتیک‌تانک‌ها و برخی واحد‌های صنعتی از جمله پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و کارخانه‌ها را نیز دارد.

شرکت سازنده همچنین هزینه ساخت و نگهداری پایین‌تر در مقایسه با نمونه‌های خارجی را از مزیت‌های رقابتی این محصول عنوان کرده است.

ارزیابی عملکرد بلندمدت فیلتر، میزان جذب ترکیبات مختلف گازی و دوام آن در شرایط واقعی بهره‌برداری، از عوامل مهم در سنجش کارایی این فناوری در مقیاس گسترده خواهد بود.

این ﺷﺮﻛﺖ دانش‌بنیان در کاشان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مجموعه داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن و ﻧﺎﻧﻮﻣﻘﻴﺎس ﺗﺨﺼﺼی، در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎوره، ﻃﺮاﺣی، ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮای سامانهﻫﺎی ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻫﻮای ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘی و ﺑﻬﺪاﺷﺘی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣیﻛﻨﺪ. این شرکت ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣی و ﺳﺎﺧﺖ سامانهﻫﺎی ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن براس ﺣﺬف اﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪه‌ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻴﻮمﻫﺎ، اﻧﻮاع ﻏﺒﺎر و ﺑﺨﺎرات ﮔﺎزی در سراسر ایران است.