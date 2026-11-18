معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: برای تحقق برنامه‌های راهبردی در بخش معدن و صنایع معدنی در کنار نوسازی و بازسازی ماشین آلات، از فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در برنامه هفتم پیشرفت، رشد ۸ و نیم درصدی برای بخش صنعت و رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی شده است و تحقق این اهداف مستلزم توسعه فناوری، افزایش توان تولید و رفع موانع فعالیت‌های معدنی و صنعتی است.

گزارش از فرج الله محمدپور خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما