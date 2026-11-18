به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، فرمانده بسیج فریمان در نشست خبری در آستانه هفته بسیج گفت: برنامه های هفته بسیج امسال مطابق رویه هر ساله و بر اساس برنامه ریزی ستاد شهرستانی با حضور فرماندار، امام جمعه و دستگاه های اجرایی تدوین شده است و امسال با توجه به فقدان رهبر و قائد شهید انقلاب، شعار هفته بسیج، «بسیج جان فدای ایران و امید مستضعفان» اعلام شده است.

سرهنگ پاسدار ابوالفضل زیدانلو افزود: اکران فیلم سینمایی «جانشین» با محوریت شخصیت شهید حسین املاکی، اجرای طرح «شیفتگان خدمت» و ویزیت رایگان توسط پزشکان متخصص در مناطق محروم از جمله برنامه‌ های این هفته است و رزمایش اقتدار جانفدایان، برنامه های عرصه سازندگی، فرهنگی، ورزشی، زیرساخت و انرژی و غیره در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.

وی گفت: اجرای طرح های جهادی، یادواره های شهدا، مسابقات ورزشی، بهره برداری از طرح های مردمی و برنامه همیار انرژی و سایر برنامه های این هفته با محوریت اجتماعات شبانه و میدان داری در خیابان برگزار خواهد شد.