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۴۰ عنوان برنامه مختلف در هفته بسیج در سطح شهرستان فریمان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، فرمانده بسیج فریمان در نشست خبری در آستانه هفته بسیج گفت: برنامه های هفته بسیج امسال مطابق رویه هر ساله و بر اساس برنامه ریزی ستاد شهرستانی با حضور فرماندار، امام جمعه و دستگاه های اجرایی تدوین شده است و امسال با توجه به فقدان رهبر و قائد شهید انقلاب، شعار هفته بسیج، «بسیج جان فدای ایران و امید مستضعفان» اعلام شده است.
سرهنگ پاسدار ابوالفضل زیدانلو افزود: اکران فیلم سینمایی «جانشین» با محوریت شخصیت شهید حسین املاکی، اجرای طرح «شیفتگان خدمت» و ویزیت رایگان توسط پزشکان متخصص در مناطق محروم از جمله برنامه های این هفته است و رزمایش اقتدار جانفدایان، برنامه های عرصه سازندگی، فرهنگی، ورزشی، زیرساخت و انرژی و غیره در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.
وی گفت: اجرای طرح های جهادی، یادواره های شهدا، مسابقات ورزشی، بهره برداری از طرح های مردمی و برنامه همیار انرژی و سایر برنامه های این هفته با محوریت اجتماعات شبانه و میدان داری در خیابان برگزار خواهد شد.